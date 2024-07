L'Aplec de Penyagolosa es consolida com a gran motor econòmic de l'Alt Maestrat

Les repercussions econòmiques que deixa l'Aplec de Penyagolosa en Vistabella del Maestrat han sigut "extraordinàries", valora l'alcalde del municipi en consonància amb els propietaris dels negocis locals. La sisena edició del festival dels pobles de Penyagolosa ha comportat l'arribada de milers de persones cap al poble més alt del País Valencià, als peus del Gegant de Pedra.

Una experiència que ja és la segona en el municipi, després de l'Aplec del 2018, i que des del poble s'ha viscut amb "molta intensitat perquè la programació era molt completa des del divendres fins al diumenge, però ha sigut molt satisfactori en veure cada negoci i establiment del poble a ple rendiment amb visitants i clients", explica Alcon.

Càmping de l'Aplec de Penyagolosa en el municipi de Vistabella. / Mediterráneo

Les repercussions econòmiques demostren la importància d'aquest festival per a dinamitzar i estimular tant l'agenda cultural com l'activitat econòmica dels emprenedors locals. Cases rurals, restaurants i bars han marcat una ocupació del 100% durant tot el cap de setmana. "L'Aplec és una eina que tenim per a expressar-nos i reivindicar-nos com a comarca a través de la cultura. I de la mateixa manera entren molts recursos econòmics cap als nostres malparats pobles", descriu el primer edil de Vistabella del Maestrat i president de la Mancomunitat de Penyagolosa.

Programació familiar

El cartell del 2024 de l'Aplec ha comptat amb noms de talla nacional com Auxili, Zetak, JazzWoman o Pep Gimeno 'Botifarra'. Una programació que també ha tingut en compte activitats familiars i el folklore valencià amb espectacles de les Rondalles de l'Alt Maestrat o la Muixeranga dels Ports, a més d'activitats culturals com la presentació del documental 'Els últims masovers', l'exposició '400 anys de pedrís' a la Plaça del Dau o el passeig de la pedra seca que configura el paisatge antropitzat de Vistabella del Maestrat.

Plaça del Dau de Vistabella del Maestrat en el marc de la celebració de l'Aplec de Penyagolosa. / Mediterráneo

"L'Aplec que hem viscut enguany és conseqüència de la feina ben feta dels últims anys. De tota la col·laboració desinteressada dels quatre pobles i el seu veïnat. Enguany, volem felicitar especialment a l'organització i als voluntaris per la genial coordinació entre actes, preparació prèvia i per deixar el nom de Vistabella del Maestrat i Penyagolosa com a sinònim de cultura, convivència i defensa del nostre patrimoni", finalitza Alcon.