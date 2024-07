La Llosa reforça la vigilància per a evitar robatoris del meló

Un any més, amb l'arribada de l'estiu, la Llosa ha activat la campanya especial de vigilància del meló. "Es tracta d'una mesura necessària per a protegir els cultius, ja que els melons de La Llosa són molt preuats i cotitzats pel seu sabor i qualitat" ha afirmat l'alcalde, Ximo Llopis.

Entre altres mesures, s'han tancat amb clau els camins d'accés als camps de cultiu per a evitar que puguen accedir vehicles, especialment de grans dimensions, per a carregar melons robats. Així mateix, la policia local de la Llosa en col·laboració amb la Guàrdia Civil ha reforçat la vigilància dels camps de cultiu, especialment en les hores i dies amb més risc de robatoris, com a diumenges i festius.

La policia local fa tasques de vigilància en punts estratègics del terme municipal des d'on es controla la totalitat dels camps de melons. També es disposa d'un registre de finques cultivades i de dates de recol·lecció, de manera que si es detecta algun vehicle estrany en les finques es pot comprovar al moment si és dels propietaris i recol·lectors o de lladres.