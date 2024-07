Así está la 'no playa' de Morro de Gos en Orpesa este verano: sin arena y "peor que nunca"

Una imagen vale más que 1.000 palabras. Así está Morro de Gos, en Orpesa, este verano, «peor que nunca», lamentan muchos vecinos. Y es que, pese a que la maquinaria para su regeneración está activada y con todas las instituciones implicadas, con las posibles soluciones cada vez más cerca, la situación es desalentadora.

La playa se está quedando sin arena, mostrando una imagen muy distante a la estampa turística típica de Morro de Gos de antaño.

Panorámica completa del estado de la playa de Morro de Gos. La imagen habla por sí sola. / Endika Eskobal / Plataforma Morro de Gos

Un escenario que ha propiciado que el Ayuntamiento haya tenido que optar por no incluir este año servicios en toda esta parte del litoral dentro del plan de explotación de playas, con el objetivo de priorizar el poco espacio existente para que los usuarios puedan tomar el sol en sillas y toallas.

La plataforma vecinal Morro de Gos, que surgió a raíz de la fuerte regresión de este arenal como consecuencia de los fuertes temporales de los últimos años, ha vuelto a convocar manifestaciones con el objetivo de mantener viva la reivindicación para que no paren las acciones necesarias para llegar a conseguir un plan integral de regeneracion de las playas, que dé una solución definitiva.

Concentraciones vecinales

La primera tendrá lugar el 27 de julio y la siguiente el 10 de agosto, a lo largo del paseo del Mediterráneo, que recorre la playa Moro de Gos. Además, desde la plataforma anuncian que se sumarán a la movilización convocada por Somosmediterrania el 20 de julio, que aún se desconoce en qué consistirá. Previsiblemente será una cadena humana como la del año pasado, que tanto impactó por la gran extensión que alcanzó.

No obstante, la portavoz de la agrupación, Elena Sánchez, aclara que estas acciones «son para reivindicar que sigan los pasos iniciados y que no paren para recuperar la playa». «No es contra nadie, ya que en este momento todas las instituciones implicadas están haciendo todo lo posible por regenerarla. Está claro que para nosotros los tiempos son excesivos, que llevamos cinco veranos y seguimos viendo la playa fatal, pero no hay otro camino», puntualiza.

«En este momento está todo en marcha. No podemos intervenir realmente en ninguno de los dos procesos. Pero la realidad es que este año la playa está peor que nunca. Y esto es porque la aportación de arena que ha autorizado Costas es menor que otras veces» y debido también a la «inestabilidad de la playa, las corrientes ahora van de sur a norte». Hay zonas en las que no hay playa ni posibilidad de que haya hasta que, o cambien las corrientes, o acometan el cierre de la Illeta y ver si mejora».

Sánchez recuerda que el cierre de la Illeta (fue recomendado por los expertos para evitar que la playa siga perdiendo arena) está encaminado. «El expediente sigue su curso administrativo. El Ayuntamiento ha mandado a Costas la documentación necesaria. Estos, a su vez, la remitieron a Madrid y tendrá que volver a Castellón, cuando Madrid dé el visto bueno», concreta. Después, con la autorización, el consistorio podrá licitar la obra, que los residentes esperan que «se lleve a cabo este otoño», según indica la portavoz.

La alcaldesa, Araceli de Moya, siempre ha manifestado que la regeneración de la playa es una de las prioridades más importantes para el equipo de gobierno y que, pese a no ser competencia municipal, seguirán realizando todas las acciones e inversiones necesarias al ser clave para el turismo.