La apertura de la pasarela del Cervol de Vinaròs, a expensas de Costas

La apertura de la pasarela del Cervol está a expensas de la certificación de Costas y lo corroboran dos informes técnicos, el anterior equipo de gobierno pagó el 98% de la obra sin corresponderse con la parte ejecutada, no se están retrasando los pagos a la empresa y un informe alude a desviaciones de más de 500.000 euros.

Son las explicaciones que ha dado el vicealcalde, Juan Amat (acompañado por la alcaldesa, Maria Dolores Miralles, el portavoz de VOX, Josué Brito, y otros ediles del tripartito) tras la rueda de prensa del partido socialista asegurando que la obra podía abrirse al público desde el mismo día en que se recepcionó, el pasado 28 de junio, y acusar al actual equipo de gobierno de estar paralizando esta apertura de manera deliberada.

“Hemos salido públicamente en el momento en que hemos tenido la documentación. Queremos denunciar la campaña de infundios, mentiras e insultos propiciada por Guillem Alsina, el Partido Socialista y Compromís hacia los integrantes del gobierno municipal solo por hacer nuestro trabajo”, dijo Amat.

El vicealcalde mostró dos informes, uno de la TAG de contratación y otro de la arquitecta municipal que concluyen que la pasarela no puede abrirse al uso público hasta que el citado trámite con Costas esté efectuado, e insistió en que si el gobierno abriera la pasarela estaría incumpliendo la normativa vigente.

Además, según Amat, no se está retrasando ningún pago, como aseguró el PSPV. “Hay una UTE ejecutora y una de las empresas está en situación de preconcurso o tiene dificultades para pagar, hay subcontratistas a quienes se les han devuelto los pagarés y no están cobrando y lo que hace este ayuntamiento de la mano de los servicios técnicos es tomar las precauciones oportunas para que lo que queda por pagar, que es muy poco, no acabe en la mano de una UTE que acabe impagando a empresas de este municipio”, indicó.

Certificaciones de obra “precipitadas”

Por otro lado, aseguró que el gobierno anterior realizó certificaciones de obra de manera precipitada. “El importe total de la obra de la pasarela era de 1.828.861 euros. A 31 de diciembre de 2023, sin la pasarela puesta, el gobierno de Alsina ya había pagado 1.805.814 euros, más del 98% del coste total sin estar la obra ejecutada. Esto es gravísimo y ante esa anomalía solicitamos un informe que constatara si las certificaciones de obra se ajustaban a la propia ejecución de la obra. El informe dice que las certificaciones de obra abonadas no se corresponden con la obra ejecutada”, explicó, añadiendo que “la gente tiene que saber que solo quedan por pagar de la pasarela un total de 23.000 euros. La UTE está reclamando 173.000 euros y este gobierno no pagará un euro de dinero público hasta que los técnicos municipales no disciernan qué hay que pagar y cómo”

Auditoría

En cuanto a la auditoría de las obras realizada, aseguró que la empresa que realizó la auditoria no es licitadora del concurso y por lo tanto no hay un conflicto de intereses y avanzó que el informe “alude a desviaciones en los pagos de más de 500.000 euros”.

Concentración para pedir la apertura de la pasarela

En la tarde de este jueves hubo una concentración ciudadana a las puertas del Ayuntamiento para reclamar la apertura pública de la pasarela.