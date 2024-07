Vilafamés promociona el Festival de Cinema Internacional per a obrir-se al turisme nacional i mundial

La Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Vilafamés ha activat una nova pàgina web turística enfocada a promocionar i potenciar el producte turístic que ofereix el municipi, considerat com Un dels Pobles Més Bonics d'Espanya. Els milers de visitants que arriben al poble de la Plana Alta tenen al seu abast un renovat espai on està cohesionada tota l'oferta cultural, gastronòmica, social i esportiva, amb informació detallada sobre el municipi i tots els serveis municipals que funcionen.

El portal www.vilafamesturisme.com naix amb l'objectiu d'aglutinar més fàcilment tots aquells trets característics de Vilafamés que poden ser útils per al visitant. D'aquesta forma, s'han integrat importants aspectes com cases rurals, hotels i zones de campers habilitades en el municipi així com l'oferta gastronòmica variada que es pot consumir en el municipi.

També inclou informació sobre especials esdeveniments del calendari anual com la Fira 1900, el Festival de Cinema Internacional de Vilafamés (FIV), les Festes Patronals d'agost o l'actualitat del Museu d'Art Contemporani Vicent Aguilera Cerni (MACVAC).

Ampliar la temporada turística

El nou portal digital de Vilafamés és l'última novetat en l'estratègia turística consistorial. S'enfoca directament a l'atracció d'un turisme de qualitat, basat a potenciar el municipi com una capital cultural en l'arc mediterrani i aconseguir desestacionalitzar l'arribada de visitants.

Aquesta renovació prové al visitant d'un espai de fàcil connexió on es descriuen atractius com el poblat ibèric Racó de Rata, el Camp d'Aviació 442 de la Guerra Civil, les variades rutes ecoturístiques repartides pel terme municipal o la nova Ruta dels Artistes llançada aquest mateix estiu i relacionada directament amb la fundació del MACVAC.

Trail Running

Les possibilitats esportives que ofereix l'entorn també estan descrites, com que el municipi forma part de la Xarxa Estatal d’Instal·lacions Permanents de Trail Running. Un projecte innovador de la Real Federació Espanyola d’Atletisme i Trail Running Center, que conjuga l’esport amb el turisme i la gastronomia en nuclis rurals i muntanyosos.

En el mateix sentit, també s'informa de la modalitat búlder d'escalada, ja que Vilafamés és una zona d'arenisques amb més de quinze zones de blocs de pedra roja característica de la localitat. La pàgina web està dissenyada en català, castellà i anglés, dirigit a un públic nacional i internacional. A més, la web s'ha integrat amb un QR dins de la campanya de difusió turística instal·lada en les portes d'arribada de l'Aeroport de Castelló, orientada a la promoció del municipi de cara als visitants que aterren a la província de Castelló.

L'interessant entorn paisatgístic, el llegat del patrimoni cultural i històric, les arrels artístiques que van remodelar el municipi fa 50 anys o la rica gastronomia tradicional són algunes de les raons que fan de Vilafamés un municipi per visitar i gaudir.