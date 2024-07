Benassal reivindicarà els drets LGTBIQ+ en el I'Orgull

L’Ajuntament de Benassal prepara per al proper dissabte 13 la primera festa de l’Orgull. Es tracta d’una celebració que inclou actes culturals i festius amb motiu del recent 28J i que té com a objectiu reivindicar els drets de les persones LGTBIQ+. El consistori programa les noves activitats com a espai de tolerància i respecte cap a la diversitat.

Els actes arrancaran amb la xarrada ‘Parlem de diversitat sexual i de gènere’ en el local de Cajamar a les sis de la vesprada. A continuació tindrà lloc la inauguració oficial del Primer Orgull a càrrec de Kar-LaBrutal, la lectura del manifest 28J i el sorteig de dos llibres a la plaça de l’Ajuntament.

A les nou de la nit està previst el sopar de pa i porta a la plaça de l’Ajuntament. Per a reservar taula és necessari telefonar al 692549537 fins el divendres a migdia. Després del sopar arrancarà l’actuació ‘showdrag’ i bingo musical amb Astra Bomb. La festa continuarà amb un karaoke amb Aries Experience i s’estendrà de matinada també amb Astra Bomb i Kar-LaBrutal.