Càlig aprova el reglament d’ús i l’ordenança dels preus públics dels espais municipals

L’Ajuntament va aprovar en el passat ple ordinari, amb la unanimitat de tots els regidors, el nou reglament d’ús particular dels locals i equipaments municipals, a més de l’ordenança dels preus públics per a la seua utilització privada. En concret, aquesta normativa s’aplicarà per a l’auditori del Centre de Cultural, el Saló Noble de la Torre i els torradors del Paratge dels Socors.

En el cas de la sala polivalent del Centre de Cultura, el preu d’ús per a celebrar actes privats serà de 75€ per a mig dia (fins a les cinc hores) i a partir de cinc hores el preu serà de 150€. En tots dos casos es demanarà una fiança de 300€ que es retornarà un cop finalitze l’activitat.

Pel que fa al Saló Noble de la Torre, es podrà sol·licitar per a celebrar bodes o actes culturals de caire privat, amb un preu de 85€ i una fiança de 300€. Per últim, els torradors del Paratge dels Socors tindran preu d’ús de 10€, amb una fiança de 20€.

L’alcaldessa, Ernestina Borràs, ha indicat que “aquests preus s’aplicaran només per als veïns i veïnes que vulguen fer un ús privat dels espais municipals. Pel que fa a les entitats locals es mantindrà la gratuïtat, tal com sempre s’ha fet”.

El reglament i l’ordenança ja han entrat en vigor i s’aplicaran per a les sol·licituds que a partir d’ara arriben a l’Ajuntament.