Desahucian a una madre viuda y su hijo con cáncer de su casa en Castellón: "No sabemos qué va a ser de nosotros"

Si un desahucio, sea cuáles sean las circunstancias, siempre es un episodio doloroso y traumático para quienes lo sufren, imaginen si los afectados son una madre viuda que vive a solas con su hijo con cáncer de garganta y que ahora se ve abocada a abandonar el hogar familiar en el que reside en Caudiel desde hace casi medio siglo.

Francisca, una vecina de 75 años que habita en la calle Colón de esta localidad del Alto Palancia, recibió en el mes de junio la «trágica» carta. El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Segorbe había ordenado el desalojo de la vivienda. En un principio, el lanzamiento estaba programado para el 18 de octubre, pero el juez ha adelantado el desahucio y finalmente tendrá lugar este viernes, 12 de julio, a las 10.30 horas.

Contrato de renta antigua

Según cuenta a Mediterráneo, esta progenitora reside en la vivienda desde hace 48 años. Su marido firmó un contrato de arrendamiento de renta antigua el 15 de enero de 1976 y explica que durante décadas no han tenido ningún problema. Hasta hace un lustro. Relata que la propietaria de la casa se puso en contacto con ella para pedirle que se fuera del inmueble y, ante la negativa de la actual inquilina, el asunto acabó en los tribunales.

«El motivo que me dio por el que quería que nos marcháramos es para sacar más rentabilidad y ganar más dinero; yo estaba dispuesta a pagar más de alquiler y que me subiera el precio, pero no ha habido manera», comenta.

El juicio tuvo lugar en el 2022 y Francisca afirma que, aunque la denunciaron por impagos, ella asegura que solo adeuda el último mes, ya que decidió no abonar el alquiler al ver que tiene que abandonar la casa en cuestión de días.

«No sé dónde vamos a ir»

«Estoy desesperada, no sé qué hacer ni adónde vamos a poder ir», explica entre lágrimas. En Caudiel tienen otra pequeña propiedad, pero no está lo suficientemente adecuada y acondicionada para poder albergar a su hijo. Al sufrir cáncer de garganta, necesita un mínimo de equipamiento adaptado, por lo que esa opción la descarta.

«Si fuera yo sola, ya me buscaría la vida como buenamente pudiera, pero mi hijo precisa de espacio para poder instalar la máquina de oxígeno y aire que utiliza. No podemos meternos en cualquier lugar así como así dadas sus necesidades específicas», cuenta.

Su vástago tiene 53 años, tiene dos hijas y vive en el domicilio familiar desde que se separó de su mujer, hace nueve años. Fue hace uno cuando le diagnosticaron cáncer de garganta. «Además de que no encontramos viviendas de alquiler, la quimio le ha provocado una merma en la fuerza muscular de sus piernas, por lo que la casa tiene que ser una planta baja, ya que no puede subir escaleras», explica a este periódico su madre.

Visitas al Hospital Clínic

Además, no les vale cualquier municipio, ya que si no les queda otra que irse de Caudiel, necesitan una localidad con estación de tren, ya que deben ir tres veces a la semana hasta el Hospital Clínic de València para aplicarle la quimio a su hijo y pasar las pertinentes revisiones oncológicas.

Francisca tiene otros tres hijos, que viven en la provincia de Valencia. Para salir del paso, ella y su vástago podrían tal vez pasar allí unos días, pero es una opción a la que preferiría no recurrir. «Ellos tienen la vida montada con sus respectivas familias y tampoco tienen espacio suficiente para poder acogernos a nosotros», cuenta la madre, que se devana los sesos pensando «qué va a ser» de ella y su hijo a partir de ahora.