Un festival de música contra la Molt Alta Tensió als Ports

“Defensem la comarca, tombem la MAT”. Aquest és el lema elegit per la plataforma No a la MAT dels Ports i l’associació La Riscla per les jornades que organitzen el proper dissabte 3 d’agost a l’Espai Firal de Morella. L’objectiu d’aquest esdeveniment, que inclourà activitats artístiques, concerts i punxadiscos i s’allargara des de primera hora de la tarde fins ben entrada la matinada de diumenge, serà conscienciar i visibilitzar l’oposició frontal dels pobles de la comarca dels Ports a la construcció de l’autopista elèctrica que la multinacional Forestalia i el fons d’inversió danés Copenhague Infraestructure Partners (CIP) pretenen construir per evacuar l’energia del Cluster Maestrazgo fins a la subestació de Fraiximeno, creuant els termes municipals de Portell, Cinctorres i Morella.

Actualment, el macroprojecte es troba a l’espera d’obtenir l’autorització administrativa de construcció i la declaració d’utilitat publica per part del Ministeri de Transició Ecològica, que segons la darrera moratòria hauria d’estar signat abans del pròxim 25 de juliol. L’execució d’aquesta infraestructura de transport d’energia tindria greus i irreversibles efectes sobre el patrimoni, el paisatge, el model socioeconòmic i la salut de les persones que viuen a la comarca, més concretament als municipis per on transcorre el traçat, el veïnat dels masos -alguns d’ells situats a menys de 100 metres de la línia elèctrica- i les persones que es dediquen al sector primari i tenen finques afectades, on l’execució de la MAT limitaria l’activitat i reduiria el valor econòmic i productiu de les parcel·les de per vida.

Des de la Plataforma No a la MAT, junt a altres associacions de defensa del territori, s’ha iniciat un procediment penal per possible delicte ambiental i prevaricació durant el procés de tramitació en l’obtenció de la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) per part del Ministeri, i aquest es troba en fase d’investigació per part del jutge d’instrucció del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM). A banda d’això, els tres ajuntaments dels Ports afectats pel traçat i diferents organismes públics valencians com la Diputació de Castelló, o les pròpies conselleries de patrimoni, paisatge i medi ambient de la Generalitat Valenciana, han emès informes desfavorables i posicionaments negatius envers l’execució d’aquest projecte per no ajustar-se a les normatives mediambientals ni a les figures de protecció patrimonial i paisatgística regulades tant a l’àmbit de l’estat espanyol com d’Europa, per no tractar-se d’una infraestructura necessària per cobrir les necessitats energètiques de consum a les comarques on es projecta -que ja es troben actualment massificades- i pel seu gran impacte sobre la biodiversitat, el medi natural, la salut del veïnat i el sector primari.

Cartell "Defensem la comarca, Tombem la MAT". / Mediterráneo

Des de la Plataforma No a la MAT pretenen cobrir part d’aquestes despeses jurídiques del procediment penal, que s’aproximarien als 8000 euros, mitjançant la celebració de les jornades reivindicatives del pròxim dissabte 3 d’agost a Morella. És per això que han habilitat una web on poder comprar les entrades o fer donatius -en format fila zero- i així recollir els fons necessaris per portar els promotors d’aquesta infraestructura davant la justícia. Totes les bandes i artistes que participen i col·laboren en les jornades han fet un esforç econòmic baixant els seus catxes per fer possible l’esdeveniment, i l’Ajuntament de Morella ha cedit les instal·lacions gratuïtament i oferirà els serveis logístics necessaris perquè les jornades siguen una realitat el primer dissabte de festes.