L'Ivace concedeix a Betxí més de 120.000 euros per a millorar les zones industrials AR7 i AR8

L'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) ha concedit a l'Ajuntament de Betxí més de 120.000 euros per a millorar i modernitzar les àrees industrials AR7, on se situa l'empresa ceràmica Exagres i el cementeri municipal, així com l'àrea AR8, on es localitza un dels principals accessos al nucli urbà del municipi, entre el carrer de la Vilavella i el supermercat Consum. Aquest suport econòmic es destinarà, així, a diferents projectes d'inversió com la finalització d'un carril bici, la construcció d'un parc públic nou o la millora viària i la zona verda i l'arbratge. Totes dues actuacions han sigut tretes a licitació i el termini per a presentar ofertes estarà obert fins al pròxim 25 de juliol.

"Traurem també pròximament la licitació per als altres dos Ivace que tenim pendents, un en Cartonatges i l'altre en el Molí d'en Llop. Això suposa un avanç molt gran per al nostre municipi i esperem que aquestes obres milloren la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes", ha explicat l'alcaldessa Carla Nebot.

L'Ajuntament de Betxí va presentar el passat mes de març fins a cinc projectes a l'Ivace amb una inversió de prop de 750.000 euros per tal de millorar els polígons industrials i també els accessos i mobilitat en la població.

Projectes subvencionats

Quant a l'àrea industrial AR7, la qual ja va comptar amb una altra ajuda de l'Ivace en 2023, es contempla l'ampliació de la vigilància connectada a la policia local, la millora de la zona verda i l'arbratge, la millora viària, la incorporació d'un carril bici que permeta l'accés dels treballadors a l'àrea industrial, la incorporació de papereres, així com el condicionament d'una àrea per a instal·lació de jocs per a pràctica esportiva. Per a fer-ho possible fa falta una inversió de 114.293,23 euros, de la qual es farà responsable l'Ajuntament, exceptuant la part subvencionada de 80.460,30 euros.

D'altra banda, cal assenyalar que en la zona AR8, on se situen fins a quatre activitats industrials, ja es van dur a terme treballs en 2022 i 2023 a través de les ajudes de l'Ivace. La primera actuació, executada en 2022, es va basar en la millora de la calçada nord i part del vial del carrer de la Vilavella, que enllaça amb les àrees industrials situades en l'oest del municipi, en concret amb l'AR7 d'Exagres. Mentre que la segona, executada en 2023, va abastar la part oest del carrer de la Vilavella, la qual limita amb l'AR7. En totes dues actuacions, es va generar un carril bici que va necessitar l'ampliació de la vorera.

Imatge del carril bici. / Mediterráneo

El compromís, ara, és finalitzar l'actuació en les dues zones intermèdies del carrer de la Vilavella amb l'ampliació de la vorera, i generant un carril bici i l'arbratge, entre altres actuacions. També es pretén la millora de la zona esportiva vinculada a l'AR8 i l'ampliació de la vigilància connectada a la policia local. Per a fer-ho possible fa falta una inversió de 59.573,13 euros, de la qual es farà responsable l'Ajuntament, exceptuant la part subvencionada de 41.938,35 euros.