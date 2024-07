Tírig tindrà servei mèdic i d'infermeria de dilluns a divendres durant tot l'estiu

L'alcalde de Tírig, Juanjo Carreres, ha anunciat que la localitat tindrà servei de metge i infermeria durant tot l'estiu de dilluns a divendres. Carreres ha anunciat que "encara que no serà a jornada completa, almenys s'ha aconseguit un acord perquè siga tots els dies. Així doncs, a més del servei d'infermeria que es prestarà diàriament i amb normalitat horària, el consultori de Tírig estarà atés per un metge de dilluns a divendres".

L'alcalde ha precisat que "encara que el dimarts, el dimecres i el dijous l'horari serà fins a les 11 del matí, mentre que el dilluns i el divendres atendrà en jornada completa".

El primer edil ha assenyalat que el manteniment del metge diari, encara que amb menys horari, arriba després de les converses amb diferents responsables de la Conselleria de Sanitat.

Carreres ha indicat que “amb aquest acord assegurem que les actuacions en les quals hagen d'intervindre tots dos facultatius es puguen dur a terme diàriament i que no es quede el poble sense servei durant tantes hores, com ocorria en prestar servei sol en dies alterns com s'havia plantejat inicialment”.

El primer edil ha declarat que “si bé no estem satisfets amb aquesta mesura, ja que considerem que hi ha serveis bàsics per a mantindre a la població a l'interior i, aquest és un d'ells, pensem que és millor aquesta freqüència d'atenció que la que es plantejava d'un dia sí, un dia no”.