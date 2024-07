Èxit de participació en el tancament de les festes de La Ribera de Cabanes

L'alta participació ha marcat la setmana de festes en honor a Sant Pere a La Ribera de Cabanes. Els actes culturals i festius s'han succeït entre el 28 de juny i el 7 de juliol amb el favor del públic com a protagonista.

La regidora de Festes, Virginia Martí, ha agraït la col·laboració popular per a portar avant una nova edició d'aquests festejos tradicionals marcats per una programació variada per a atendre tots els gustos. Així ho ha constatat la regidora de nuclis de La Ribera, Lidón Morralla, després de deu dies d'activitats sense incidents.