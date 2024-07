Peníscola es prepara per a la XVII edició del Festival de Teatre al Carrer

La Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Peníscola ha presentat la programació que arranca demà de la XVII edició del Festival de Teatre al Carrer.

Enfocat en el públic familiar, es durà a terme per part de la companyia Scura Produccions, amb la col·laboració de l’Institut Valencià de Cultura dins del Circuit Cultural València.

El Festival començarà demà dia 11 de juliol amb la representació La selva, per a continuar el dia 18 amb Corral Kaos i Píxels el dia 25 ; Macroscopi el dia 8 ja a l'agost, el dia 22 Eco 21 i Anorak el dia 29.

"És un festival que creix any a any i que en aquesta edició afig una nova seu al Passeig Marítim i el nucli antic com a escenari, ja que hem programat tres de les sis funcions en l'extensió turistica de Peñismar" ha explicat la regidora de l'àrea de Cultura, Lidia Herrero.