Betxí obri les portes del seu Palau amb visites guiades nocturnes

L'Ajuntament de Betxí ha organitzat noves visites guiades al Palau-Castell de la localitat durant els caps de setmana de juliol, amb la novetat que aquesta volta es faran en horari nocturn. D'aquesta manera, aquest dissabte i diumenge 13 i 14 de juliol, així com el 27 i 28 del mateix mes, a les 22:30 hores, es podran redescobrir els seus racons més emblemàtics i importants.

El Palau-Castell és un monument declarat Bé d'Interès Cultural i és considerat com un dels màxims exponents de l'arquitectura nobiliària del Renaixement valencià. Durant el seu recorregut es podrà conéixer la seua història, així com la del poble de Betxí.

Residència privada o teatre

Un viatge que deixarà a la llum els diferents usos que ha tingut al llarg del temps, com a residència privada o fins i tot com a teatre o lloc pel qual passaren bandes de música, varietés o sainets valencians. Però també fou centre republicà i va acollir més d'un míting. Com explica Joan Vaquero Barbera, guia oficial de Turisme de la Comunitat Valenciana, "el Palau va passar per molts moments històrics i, per això, té molt a oferir".

Entre d'altres, aquestes visites guiades permetran observar per primera volta les pintures modernistes que s'han descobert en la fase 6, i última, de restauració del Palau-Castell. Es tracta d'unes pintures murals que encara falta determinar si són tardogòtiques o renaixentistes, si bé podrien pertànyer a les dues etapes, tal com apunten els experts. Una nova oportunitat, en qualsevol cas, per a conéixer la història material d'aquest bé patrimonial.

Inscripcions

"Esperem que les visites siguen del gust de tots els veïns i veïnes dels pobles del voltant i del nostre poble i disfruten molt d'aquesta experiència", ha afirmat l'alcaldessa Carla Nebot. Les inscripcions, amb un cost de tres euros, es poden fer de forma presencial en la biblioteca municipal o en la web de l'ajuntament. El recorregut, d'aproximadament una hora, permetrà apreciar el Palau sota els efectes de la llum nocturna.