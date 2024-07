El misterio de la 10ª falla de la Vall d’Uixó

La Vall d’Uixó tiene tantas fiestas que igual que en un momento se decía que una ardilla podría haber atravesado España de árbol en árbol sin tocar el suelo (ahora sería difícil), los valleros, si quisieran, podrían ir de fiesta en fiesta todo el año sin pausa para el descanso.

Solo por sus programaciones con festejos taurinos se ha ganado el apelativo de capital del bou de la Comunitat Valenciana, con 24 comisiones implicadas en estos fines. Empiezan en abril y ya no paran hasta noviembre. Pero hay otras convocatorias sin bous al carrer, que dan más fuerza al argumento de que por lo que a la organización de eventos populares se trata, a la Vall no hay quien le gane.

Pero sucede así para echarse adelante y organizar unas fiestas, como para reírse de sí mismos y de ese espíritu emprendedor por lo que respecta a pasarlo bien y vivir la calle al máximo. Si combinamos una cosa y la otra, tal vez podría explicarse la última noticia que está rodando los últimos días por redes sociales y por los corrillos.

Según parece, alguien quiere montar una nueva falla en la ciudad, y con esa ya serían diez. La propuesta es que se llame Falla Barri Sant Josep y se ubicaría entre la plaza y la calle con el nombre del patrón valenciano. La única noticia que se tiene sobre la iniciativa es virtual. Un perfil en Instagram dice que darán más detalles en septiembre. El mensaje no ha tardado en correr entre los grupos de Whatshapp y a quien le preguntas, acaba planteando la misma incógnita: «¿Esto va en serio?».

Sin confirmación oficial

Lo que escama sobre esta presunta nueva comisión fallera es que no existe ninguna constancia oficial de que se esté trabajando en semejante propuesta. Ni el Ayuntamiento ni la Junta Local Fallera han recibido notificación alguna, ni se han realizado contactos para estudiar cómo avanzar en la puesta en marcha del proyecto.

Y escama porque no es la primera vez que pasa. En ocasiones anteriores ya se había lanzado la idea de hacer crecer la afición fallera en otras zonas de la ciudad. Algunas, no sin obstáculos, han fraguado, otras quedaron en nada.

La única constancia que se tiene de la creación de la falla está en las redes sociales. / Mònica Mira

Sea broma o no, a quienes no les hace mucha gracia la posibilidad es a los vecinos del barrio, que aseguran no tener ni idea de quién pueda estar detrás. De hecho, afirman que no se están buscando abonados entre los residentes, aunque tampoco es que muchos estén por la labor de que así sea.

Podría ser un proyecto real que solo está empezando a sentar las bases. Mediterráneo trató de ponerse en contacto con los artífices del revuelo para confirmarlo, sin respuesta. Cabe la posibilidad de que sea puro sarcasmo y ganas de remover un avispero. Si fuera ese caso, cierto es que esta información acabaría por aumentar el zumbido. Sea como sea, la verdad es que el festivo es un tema sensible en la Vall, tanto para quienes lo apoyan incondicionalmente como para sus firmes detractores.

El tiempo dirá si la Vall tendrá como se anuncia #La10 o todo quedará en ver hasta dónde llega y cuánto tiempo dura la chanza.