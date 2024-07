Sant Mateu rememora el seu passat més esplendorós amb una apassionant fira medieval

Sant Mateu ha gaudit aquest dissabte de la jornada central d’una fira medieval que porta al poble al seu passat més esplendorós, on allà pels segles XVIII, XIV i XV era ni més ni menys el mercat central de llana de la península Ibèrica.

Encara que aqueix fastuós llegat es pot veure cada dia passejant pels carrers i els emblemàtics edificis de la localitat, l’onzena edició d’aquesta fira està tornant a demostrar el seu atractiu i com la decoració i les nombroses activitats que ofereix la mostra és capaç de retrotraure a qualsevol a segles enrere.

La desfilada de soldats és una constant durant el cap de setmana. / Marian Sales

La celebració de la fira és la millor forma de celebrar la quantiosa subvenció, de 2,9 milions d’euros, que rebrà l’Ajuntament del Govern (a través de fons europeus) per a rehabilitar patrimoni històric, com és el Molí d’Eloi, on es troba l’antic palau dels dominics.

Les exhibicions tampoc falten. / Marian Sales

I és que parlant d’història, la jornada d'aquest dissabte ha sigut una xicoteta classe pràctica. Especialment al matí, quan Abel Soler, doctor en Història Medieval i Filologia Catalana, va profunditzar en l’origen del nom de Sant Mateu i altres pobles propers.

Per descomptat, ha hi hagut un passeig itinerant d’oques, taller de tatuatges, una desfilada de soldats i lluites cos a cos, actuacions de malabaristes i bufons, músics i ballarines, una exhibició d’aus rapinyaires... Encara que el plat fort de la jornada ha sigut el gran torneig de justes, que no ha deixat indiferent a ningú i va omplir de gom a gom el Pla de Baix.

Activitats per a aquest diumenge