Betxí contracta a 23 persones per a la neteja de barrancs i camins durant l'estiu

Betxí ha aconseguit un any més la subvenció del SEPE per a fomentar l'ocupació agrària. En aquesta ocasió, els fons que ascendeixen a més de 59.000 euros han permés contractar durant els mesos d'estiu a 23 veïnes i veïns en atur de la localitat per a treballs agrícoles.

Durant aquest mes de juliol ja han començat set treballadors, per a agost s'incorporaran vuit i al setembre seran altres vuit les persones que realitzaran les diferents labors. Entre d'altres, en aquestes setmanes les principals tasques que es duran a terme són el sanejament de barrancs i rius i el desbrossament de camins. Les zones sobre les quals s'actuarà són Carboneres, Sant Joan, Sant Antoni i el Riu Sec.

L'Ajuntament, que ha completat el fons de l'ajuda per a poder contractar una persona de més, s'ha encarregat a més d'aportar els mitjans materials per a executar les obres.

L'alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha assenyalat que "aquests treballs també s'ampliaran a zones que estiguen en procés per a desbrossar-se, perquè es puguen mantenir netes per a aquest estiu".

Així mateix, cal recordar que en els últims mesos s’ha realitzat una important tasca de desbrossament perimetral a diverses urbanitzacions, com les ubicades en Montserrat i el Solaig, per tal de protegir-les dels possibles incendis de l'estiu.