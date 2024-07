Alcalà instal·la senyals turtístics per a visibilitzar els seus punts forts culturals

Alcalà aposta per aportar un nou servei, sobretot de cara als visitants, amb la instal·lació de tres nous senyals informatius en les quals es detallen i se situen en un pla els principals recursos turístics i culturals.

Els tres senyals, en forma de tòtem, s'han instal·lat en tres dels espais més visitats i que conciten major interés en el nucli d'Alcalà: la plaça de l'Església, la plaça Ricardo Cardona –al costat de la Casa del Metge- i el parc del Ferrocarril.

A través del plànol, es visibilitzen monuments com l'església de Sant Joan Baptista, el campanar, el castell de Xivert, el Calvari o el Prigó del Rei, edificis municipals com la Casa de la Cultura o el CESAL, parcs, pous, places i parcs. Els senyals també incorporen un llistat de telèfons d'interés com l'Ajuntament, Oficina de Turisme, centres de salut o Emergències.

"El centre històric d'Alcalà és molt visitat, tant a través de les activitats del calendari organitzat per part de la Regidoria de Turisme com en visites particulars i, per això, hem considerat molt útil que es poguera accedir a aquesta informació, sobre els principals recursos turístics i culturals del nucli d'Alcalà, de manera fàcil i molt visual", ha explicat el regidor de Promoció Cultural, Javi García Pitarch.

La instal·lació d'aquesta mena de senyals indicatius apareix, a més, com una de les accions a realitzar en el Pla Reviu Alcalà, per a difondre i valorar el potencial cultural i històric del casc d'Alcalà.