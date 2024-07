La campaña para la reapertura del cine en Vinaròs no cesa

La Plataforma ciudadana para la Reapertura del Cine JJ ha iniciado esta semana una campaña de sensibilización con el lema “¡Vinaròs quiere cine! Ayuntamiento, implícate”, en la que han repartido 500 octavillas y más de 250 carteles por centros comerciales, hostelería y entidades de Vinaròs.

La plataforma, que apunta que esto demuestra que la ciudadania quiere cine, se hace eco de comentarios como “No es de recibo que una población como Vinaròs no tenga cine”. “Es increíble que nosotros y nuestros hijos tengamos que ir a Amposta o Castelló para ver una película”, “Un cine daría opciones a elegir dónde ir en el tiempo libre, aquí no tenemos demasiadas opciones”, “Este pueblo siempre ha tenido cine” o “¿Por qué el Ayuntamiento no cumple con el acuerdo que hizo de reabrir el JJ?"

Resultado de la recogida de firmas

La campaña "Vinaròs quiere cine!" insiste también en argumentos como que el cine es cultura y en Vinaròs “hacen falta más opciones e infraestructuras culturales”. Recuerdan que en agosto de 2021, el Ayuntamiento de Vinaròs se comprometió en pleno de forma unánime con el Manifiesto -apoyado por 3374 firmas- presentado por la Plataforma para reabrir el cine JJ.

La encartelada para pedir la vuelta del cine a Vinaròs que lleva a cabo la plataforma ciudadana. / Mediterráneo

Desde la Plataforma se invita a la población a sumarse a estas propuestas. “La fuerza de todas y todos es esencial para convencer a las partes implicadas, para que el deseo de un Vinaròs con cine sea una realidad” concluye.

Cabe recordar que precisamente esta semana se han iniciado las proyecciones de los finalistas del Festival Internacional de Cortometrajes de Vinaròs Agustí Comes. Unas proyecciones que deben realizarse en el Vinaròs Arena de la plaza de toros por falta de una sala capaz para poder verlas con público.