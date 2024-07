Costes construeix dunes on van demolir tres cases en Moncofa

El Servei Provincial de Costes ha culminat els treballs de defensa en un xicotet tram del litoral central de la platja de Moncofa. La intervenció ha tingut lloc en el punt on fa aproximadament un any hi havia tres vivendes que, com no comptaven amb la concessió necessària per a ocupar el domini públic marítim-terrestre, van ser derrocades pels seus propietaris.

Han habilitat una espècie de dunes que combina la construcció d’un xicotet mur amb pedres d’escullera, que han quedat cobertes per arena, i la col·locació de vegetació. Aquestes dunes permetran evitar l’entrada d’aigua i materials a l’avinguda Mare Nostrum, un fenomen malauradament massa habitual durant els últims anys pels temporals marítims.

La principal vial

L’alcalde, Wences Alós, recalca que es tracta «d’un punt crític en el litoral central de Moncofa, ja que quan els temporals fan acte de presència, en aquesta zona l’intens onatge té el camí fet per a arribar el principal vial de la platja».

Una vegada van desaparéixer aquests habitatges que feien de fre perquè van haver de demolir-los, aqueix buit feia una situació propícia per a patir danys amb l’empenyiment de les onades. «Vam comunicar a Costes que estudiara el cas i que projectara alguna mena de defensa per a frenar l’arribada del mar a l’avinguda Mare Nostrum», afirma Alós.

Paral·lelament a aquests treballs, cal recordar que Costes va traure a licitació la setmana passada la redacció del projecte per a construir espigons en les platges de Masbó i el Grau. A més, l’Ajuntament ha iniciat també els tràmits per a crear la setena platja de la seua costa, en el tram que actualment és zona naturista.

