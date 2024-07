Èxit de participació en el I Orgull de Benassal per a defensar els drets LGTBIQ+

L’Ajuntament de Benassal ha celebrat la primera festa de l’Orgull com a mostra del seu compromís amb la diversitat i la defensa dels drets LGTBIQ+. Xarrades, lectura de manifest i festa han composat un cartell inèdit en la localitat, que el dissabte es va sumar a la commemoració del 28J amb el favor del públic.

Els actes van començar de vesprada amb la xarrada ‘Parlem de diversitat sexual i de gènere’ en el local de Cajamar. L’activista i periodista Jose Mola va aprofundir en la necessitat de reivindicar aquesta jornada, acompanyat en la taula de la drag local Kar-LaBrutal i la veneçolana Aries Experience, que van relatar les seues experiències personals.

Jornades reivindicatives

A continuació, l’alcaldessa, Elia García, i la regidora de Compromís, Elia Roig, van llegir el manifest de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies junt al veïnat que se va sumar a la cita. Kar-LaBrutal va inaugurar després la part més festiva de la jornada a la plaça de l’Ajuntament.

La xarrada ‘Parlem de diversitat sexual i de gènere’ aprofundeix en la convivència amb les persones LGTB. / Mediterráneo

La festa va continuar amb el sopar de pa i porta al mateix escenari i es va estendre fins la matinada amb l’actuació tant de Kar-La Brutal com de Aries Experience, acompanyades per Jose Mola com a dj. El tradicional bingo musical de Kar-LaBrutal va tancar la jornada reivindicativa oberta a tots els públics com a espai de tolerància i respecte.