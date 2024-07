Remedios Burriel serà la persona destacada en l’àmbit cultural 2024 de Benicarló

El plenari del Consell Municipal de Cultura de Benicarló ha acordat proposar a Remedios Burriel Querol com a persona destacada en l’àmbit cultural 2024. Burriel, nascuda en la mateixa localitat el 24 d’agost de 1956, és una dona amb una llarga trajectòria participativa en diverses associacions de la ciutat des de fa més de 30 anys.

Una de les vessants més conegudes de Remedios és la de la dansa. Entre 1999 i 2009, es va començar a interessar per les danses populars i va entrar a formar part del grup de ball Renaixença i el 2011 va ser una de les fundadores del Grup de Música i Danses La Sotà.

Durant els seus anys en la directiva de l’associació, es van recuperar els balls processionals de Benicarló, es va multiplicar la participació en la ballada popular i es va crear la rondalla de la Sotà l’any 2017, de la qual forma part des dels seus inicis tocant la bandúrria, instrument que coneix des de ben jove.

L’octubre de 2013 va agafar el relleu de Filo Pau com a nova presidenta de l’entitat, càrrec que va ocupar durant més de 9 anys. A més a més, ha sigut professora del grup de ball adult i continua sent-ho del grup infantil. Actualment, ja fora de la Junta, segueix gaudint de les danses i forma part activa de totes les activitats que es programen al llarg de l’any.

Festes de barri i tradició

Compromesa amb la cultura de Benicarló, Remedios Burriel ha estat la impulsora de l’única festa de barri que queda a Benicarló, la festa del carrer Santa Bàrbara, on resideix des que va nàixer. Amb l’ajuda de la seua família i veïns, va aconseguir recuperar-la fa més de 40 anys i la seua dedicació per aquesta festa i el seu barri, fan que haja perdurat fins a dia d’avui i es puga celebrar cada 4 de desembre.

En la vessant fallera, forma part de la Falla l’Embut des de pràcticament els seus inicis, on pertany a la Comissió de Dones.

També ha format part de l’Associació de la Dona de Benicarló des de 1994. Va ser membre de la Junta des de 1994 fins al 2004 i durant quatre anys en va ser la presidenta. Això ho va compaginar amb més activitats dins de la mateixa associació, ja que des de 1997 fins al 2011 es va encarregar de ser la monitora de pintura a l’oli.

Aquest any ha sigut escollida com a majorala per la Germandat d’Abdó i Senén de Benicarló, de la qual també és sòcia, per la seua dedicació altruista a la ciutat de Benicarló. L’acte de reconeixement a Remedios Burriel com a persona destacada en l’àmbit cultural 2024 tindrà lloc el proper 30 de juliol al Magatzem de la Mar.