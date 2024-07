La pujada del rebut de l’aigua encén als hostalers i ramaders en Morella

Les reaccions a la pujada del preu de l’aigua en Morella per a equipar un pou que permeta garantir l’abastiment durant l’agost, coincidint amb les festes del Sexenni, ha provocat les crítiques ferotges dels principals motors econòmics de la comarca dels Ports. Tal com va publicar ahir Mediterráneo, la factura passarà a ser cinc vegades més cara el pròxim mes.

Un d’ells és, per descomptat, l’hostaler. L’associació d’empresaris turístics de Morella i comarca (Asetmico) denuncien que aquest increment tiraran per terra tots els beneficis de l’estiu. «Els hotels van a mermar les ganàncies de l’agost per a pagar el tarifàs de l’Ajuntament, estem molt indignats», explica el president de l’associació, Lluís Gargallo. I avisa de què, per exemple, els hotels que tenen un major número d’habitacions «pagaran factures que superen els 10.000 euros ni més ni menys».

Pèrdues mensuals

Un altre sector enfadat és el primari. Des de la Cooperativa Comarcal Sant Antoni Abad, que agrupa a ramaders de Morella i comarca, xifren les pèrdues mensuals en 5.000 euros. Per exemple, si en l’últim trimestre han pagat 2.000 euros de rebut, amb l’encariment de la factura estimen que abonaran 8.000. «No ens podem permetre perdre aquests diners al mes pel tarifàs a l’aigua. Anem a prendre mesures per a rebaixar les pèrdues que ens suposarà pagar el subministrament al cost que ells pretenen», argumenta el president de la cooperativa, David Rico.

Fins al punt que avança a aquest diari que valoren la possibilitat de portar aigua amb cisternes abans de pagar el líquid a aqueix preu.

No només la cooperativa, que s’encarrega d’elaborar els pinsos, patiran l’augment desproporcionat del rebut. Un ramader que té mil porcs en la seua granja i paga fins ara uns 400 euros d’aigua, en agost haurà de fer front a un import de 2.000, per exemple.

Comité de la sequera

Des d’Asetmico també acusen a l’Ajuntament de «falta de previsió i de concreció en les mesures aportades» fins ara. «Hem passat dos mesos anant a reunions del comité de la sequera on el consistori es comprometia a dur a terme unes accions i en la següent trobada els resultats eren pràcticament nuls», recriminen els empresaris turístics de Morella i comarca.

Des del PP, que va votar en contra d’aquesta impopular mesura en el ple del dimarts, van acusar ahir a l’alcalde, Bernabé Sangüesa (Independents), de «mentir i anar de víctima». «No és veritat que no hi haja una alternativa a quintuplicar la tarifa. Les obres del pou les podrien haver financiat amb el pla Impulsa de la Diputació, que ha concedit a l’Ajuntament una subvenció de 201.660 euros, o els que ha rebut a través del Fons de Cooperació», critica el portaveu del Partit Popular, Jesús Ortí.

