Nules inverteix 12.000 euros a renovar la passarel·la de l’Estany

El paratge natural de l’Estany de Nules compta ja amb la nova passarel•la que s’hi ha instal•lat recentment i de la qual ja poden gaudir els veïns i visitants. L’alcalde, David García; el regidor de Jardins, Obres i Serveis, Ramón Lucas; i l’edila de Platges, María José Esteban, han estat testics de la finalització dels treballs en aquesta infraestructura de fusta.

L’Ajuntament de Nules ha invertit en aquesta intervenció al voltant de 12.000 euros, i el que s’ha aconseguit amb la seua renovació d’aquest element ha estat dotar de seguretat a aquesta instal•lació que, a més, s’ha adaptat també a les normatives vigents.

I és que el consistori es va veure ogligat a tancar l’accés a la passarel·la de l’Estany, com a conseqüència «del perill que suposava pel mal estat d’algunes fustes», assenyala el regidor Lucas.

L’edil comenta que «en un principi, al fer el manteniment i canviar les baranes per a complir amb la normativa es va detectar que al ferm hi havia fustes deteriorades. Però al revisar tota la passarel•la el personal responsable del mòdul de fusteria del Taller d’Ocupació, es va veure que els danys eren majors i vàrem acordar realitzar una nova instal·lació».

Els treballs

Cal assenyalar que ha estat l’alumnat del mòdul de fusteria l’encarregat d’escometre els treballs d’aquesta nova passarel•la. «Des del consistori hem apostat per l’alumnat-treballador del taller d’ocupació per a realitzar aquesta actuació, encara que érem conscients què hi hauria un retard en la seua construcció, però hem volgut donar l’oportunitat als beneficiaris de poder fer un treball d’aquesta envergadura».

Alhora, també s’ha decidit portar a terme aquesta passarel•la amb recursos municipals per l’estalvi econòmic, «donat que el cost d’aquesta actuació s’estima en uns 40.000 euros si l’haguera fet una empresa», matisa Lucas.

La passarel·la de la localitat de Nules. / Mediterráneo

Amb tot, l’alcalde García destaca la importància d’aquesta acció, «la qual suposa per a l’Ajuntament de Nules un destacat estalvi de 28.000 euros, i que demostra l’eficàcia d’aquest govern local que ha sabut gestionar els seus recursos humans i materials, i posar també en valor el treball dels nostres tallers d’ocupació».