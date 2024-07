La Vall pasea por su historia: Dónde estaban y a qué se dedicaban las desaparecidas Minas de Campoy

¿Cómo nos recordarán quienes habiten en este lugar que ahora ocupamos dentro de 50 años, de 100...? Es un enigma imposible de resolver. De lo que no cabe duda es de que, voluntariamente o sin pretensión alguna, les dejaremos pistas de nuestro paso por la historia.

Quizás por eso nos interesa tanto cómo vivieron y qué hicieron quienes nos precedieron, y de eso trata la programación Nits d’històries i historietes organizada por el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó, de interpretar las huellas dejadas por otros valleros antes.

Muchas de esas evidencias están esperando a que alguien se percate de su existencia, oculta, perdida, olvidada o ignorada -que de todo suele haber un poco- y en la Vall, en ese sentido, son afortunados.

Entorno de las antiguas Minas de Campoy de la Vall d'Uixó. / MEDITERRÁNEO

De un tiempo a esta parte, un grupo de voluntarios, liderado por Fernando Nebot Lluch, secretario de la Associació Arqueològica local, ha convertido la visibilización de esa parte del pasado local en un compromiso personal y ya son varios los elementos constructivos que han cobrado una nueva vida de su mano.

Detalle de una de las balsas donde se limpiaba y se separaban los metales extraídos de las minas. / MEDITERRÁNEO

Son muy conscientes de cuáles son los límites de su intervención. Remarcan que ellos no restauran nada, esa no es su función ni su objetivo. Se limitan a quitar las capas superficiales depositadas por el paso del tiempo y que ocultan lo que un día dejó de ser útil.

Limpiar, nada más

La misión que asumen es la de limpiar, y lo hacen con sumo cuidado para que su presencia en los lugares en los que intervienen, dentro de lo que cabe, pase casi desapercibida. «No se mueve ni una sola piedra original», afirman.

El grupo lo integran Fernando Nebot, Teresa Roig, Fernando Martín-Lorente y José Manuel Pérez, bajo el paraguas de la Associació Arqueològica. Juntos, hasta la fecha, han logrado devolver al presente construcciones rurales que estaban totalmente abandonadas. Entre las más grandes, la Pujada dels Claus, la sequieta del Roig y ahora las Minas de Campoy.

Pero también han limpiado elementos más sencillos como las balsas de Garrut y del Canyaret o el Assagador del Corderet, y entre sus proyectos de futuro están los corrales de Garrut y el Assagador del Montalar, confirma Nebot.

Los participantes en la ruta guiada a las Minas de Campoy de la Vall conocieron su funcionamiento y distribución. / MEDITERRÁNEO

Su intervención es laboriosa. No deja de ser un trabajo muy físico que, por las características del entorno, ha de ser manual y, por lo tanto, más costoso, pero como reza el dicho popular, sarna con gusto no pica. Cargados con las herramientas necesarias, emprenden la tarea de recordar lo que sucedió en la Vall años atrás para que no se olvide, con el respaldo del Ayuntamiento.

Quién fue Francisco Campoy

Logrado su propósito, lo comparten, porque ese es el objetivo final, dar a conocer relatos como el que escribió la familia de Francisco Campoy, propietario de las minas que llevaron su apellido.

En la ruta que se realizó este sábado, Fernando Nebot desgranó la utilidad de cada uno de los elementos que conformaron en su día las mencionadas minas.

Participantes en la ruta guiada, en la entrada de la mina. / MEDITERRÁNEO

Unas 40 personas pudieron saber que los lavaderos —varias balsas circulares— se construyeron en 1922 y servían para «separar el mineral extraído». Vieron los restos de la Casa de Campoy, «donde vivían los trabajadores venidos de Mazarrón» y supieron que las minas recibieron el nombre de Piedad, la hija del propietario, cuya familia «acabó controlando todas las explotaciones mineras del término municipal entre finales del siglo XIX y principios del XX».

Quitan basura y malas hierbas, nada más, pero es suficiente para reactivar la memoria.