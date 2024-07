La unitat de conductes adictives de Benicarló forma en prevenció més de 1.750 persones

La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de Benicarló ha finalitzat el curs escolar 2023-2024 amb una valoració molt positiva, destacant l’impacte significatiu assolit en el nombre de persones beneficiades i la incorporació de nous agents socials en la seua tasca preventiva.

Pel que fa al nombre de persones beneficiàries dels tallers formatius que organitza la UPCCA, enguany han estat un total de 1.750, sumant els 1.400 alumnes de tots els centres de Secundària i Formació Professional, els 200 alumnes de primària i els 150 pares i mares dels CEIP Francesc Catalán, Eduardo Martínez Ródenas i també del col·legi La Salle.

Mares i pares

Aquests darrers tallers, els que han comptat amb la participació activa de mares i pares, han estat una de les novetats d’enguany, amb l’objectiu de millorar la comunicació i la comprensió familiar sobre les addiccions i dotar els pares i mares d’eines per a la prevenció.

La UPCCA ha centrat una part important de la seua tasca en l’àmbit educatiu dins del III Pla Municipal de Prevenció. L’objectiu és anticipar-se als problemes d’addiccions mitjançant informació científica contrastada i la generació de coneixement a partir de dinàmiques de grup que fomenten el diàleg i la reflexió entre l’alumnat.

La prevenció del consum de drogues es basa en la premissa d’allargar al màxim l’edat del primer consum, reduint així el risc de desenvolupar dependències. Les substàncies més tractades en els tallers han estat l’alcohol, el tabac o cigarret electrònic, i el cànnabis, per ser les més consumides i amb major impacte en la salut pública.

Problemes per l’ús d’internet i mòbils

L’ús problemàtic d’internet o l’abús del mòbil han estat un altre focus important. Les característiques com l’accessibilitat, el baix cost, l’anonimat i la privacitat contribueixen al deteriorament del benestar psicològic, especialment en infància i adolescència. S’han treballat pautes clares per a la regulació del temps d’ús de pantalles, limitació de notificacions d’aplicacions, promoció d’activitats presencials i hàbits de vida saludables, tant a l’aula com en els tallers per a pares i mares.

L’alumnat ha valorat molt positivament la seua participació en els tallers, amb una mitjana de satisfacció de 8,9 sobre 10. Un resultat que reflecteix l’efectivitat i l’acceptació dels programes implementats per la UPCCA.