L’antiga carpa de la piscina de Benicarló acollirà actes d'associacions i particulars

La carpa que donava cabuda al gimnàs de la piscina municipal s’ha reubicat al recinte de penyes amb l’objectiu de convertir-se en un espai multiusos que podran fer servir associacions i entitats de Benicarló.

Així ho ha anunciat el regidor d’Esports, Enrique Besalduch, que ha explicat que «la carpa estava en perfectes condicions i, atés que a la piscina no es podia quedar per les obres de remodelació, hem decidit donar-li un nou ús i posar-la a disposició de la ciutadania».

«És una instal·lació —ha explicat el regidor— que ens permetrà cobrir una demanda molt necessària, tant per part d’associacions com de clubs, entitats i també particulars, que poden necessitar un espai gran tancat per a determinats actes».

Actualment, aquesta carpa només disposa de l’estructura del sostre, però, tal i com ha confirmat Enrique Besalduch, «la idea és tancar també els laterals, de manera que es puga aprofitar tant a l’hivern com a l’estiu». L’enllumenat s’instal·larà passats els mesos d’estiu.