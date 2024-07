Polémica por la médica "borracha" en un acto de 'bous' en Castellón: Taurinos dicen que es un hecho "aislado"

Lo que sucedió en Forcall el pasado fin de semana, cuando la médico contratada para cubrir los actos taurinos, ante su estado de embriaguez, obligó a los organizadores a suspender las exhibiciones programadas, se ha descrito en el sector de los bous al carrer como «un hecho aislado».

Lo hacen como una defensa «sin matices» de la profesionalidad de los sanitarios que atienden los cientos de eventos de esta naturaleza que se organizan durante los meses de verano en el territorio autonómico.

La polémica ha generado reacciones de todo tipo, pero los ámbitos consultados inciden en calificar el incidente como un «problema personal» de la facultativa, que bajo ningún pretexto puede cuestionar al colectivo médico vinculado con festejos taurinos.

Reacción de los médicos

El Colegio de Médicos de Castellón (Comcas) afirma que «no sabemos dónde está colegiada la médica», lo que descartaría que fuera en esta provincia. Se deduce que, al ser contratada por Ambulancias Vallada, pudiera ejercer en Valencia. También confirman que «no nos ha llegado ninguna denuncia», por lo que, a todas luces, podría considerarse una infracción grave del código deontológico profesional.

En cuanto al fondo de la cuestión, desde Comcas no quisieron quedarse al margen de los hechos y mostraron su condena «a la actitud de la médica, impropia de un profesional en servicio».

El recinto vacío de Forcall donde estaba previsto el acto de 'bous'. / Mediterráneo

Sobre las consecuencias para la facultativa, según información a la que ha podido tener acceso este periódico, podría saldarse con algún tipo de sanción. La pérdida del título de colegiada se reserva para casos más graves, como que hubiera atendido a pacientes en ese estado, algo que, por la fulminante intervención de los organizadores, no llegó a suceder.

El doctor Enrique Diago, representante de Comcas en la comisión consultiva de bous al carrer de la Generalitat, y médico taurino desde hace décadas, incide en que no se puede dar al caso más relevancia y recorrido del que tiene, «es un asunto personal de la afectada». Reivindica que el servicio sanitario en los festejos taurinos es una «pieza clave y vital», y no puede escatimarse con contratos que no garanticen una adecuada respuesta a cualquier tipo de emergencia.

Federació de Bous al Carrer

Como ha sucedido con los médicos, también ha habido reacción desde la Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat valenciana. Su presidente, Germán Zaragozá, manifiesta su «decepción de que ocurran estas cosas», aunque remarca que «la profesionalidad de los médicos es muy reconocida en el mundo taurino». En ese sentido, enfatiza que «en todos los sectores puede haber una manzana podrida», por lo que la actitud de la doctora contratada para la guardia taurina de Forcall, es «solo una excepción» para un expediente, en el ámbito sanitario, que consideran «intachable».

Todo el revuelo mediático generado por el incidente ha tenido efectos inesperados. Forcall cuenta con una médica de familia que atiende a los usuarios del centro de salud local. El desconocimiento de los hechos ha llevado a que se haya visto, sin esperarlo, en el foco de las críticas. Tanto es así, que la peña taurina Els Cornupetes, organizadores de la festividad junto al Ayuntamiento, ha salido en su defensa emitiendo un comunicado.

El escrito, publicado por la información trasladada por un medio de ámbito nacional, expone que la doctora protagonista de los lamentables hechos «no es trabajadora del centro de salud de Forcall, es trabajadora en la empresa privada de servicios de ambulancias contratada para el 20 de julio, externa al servicio público».

Este periódico ha intentado conocer la postura sobre lo sucedido de la mencionada empresa, Ambulancias Vallada, pero han declinado hacer declaraciones.

Respecto a las denuncias, la joven agredida por la médico la ha presentado el pasado lunes y el martes lo hará el consistorio, ya que todavía recopilaban información.

La legislación de bous al carrer obliga a que en los festejos se cuente, como mínimo, con una ambulancia (SVB con dos TES) y una enfermería equipada como UCI -de acuerdo con el decreto-, un médico y un enfermero.