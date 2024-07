Tírig dona un nou pas per a reformar l'edifici de l'ajuntament

L'Ajuntament de Tírig avança a bon ritme en les obres de millora i adequació del consistori municipal, les quals se centraran, principalment, en la primera planta de l'edifici.

Així, s'ha adjudicat el contracte menor de redacció del projecte, direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut a Mar Nadal Arquitectura SLP per un valor de 9.302 euros. "En els últims anys hem anat millorant l'edifici de l'ajuntament amb, per exemple, la col·locació d'un ascensor per a fer-lo més accessible o la reforma del saló de plens.

Ara, creiem necessari continuar amb els treballs per a adequar-ho a les necessitats existents" ha afirmat l'alcalde, Juanjo Carreres.