Benicarló aposta per la sostenibilitat en el nou contracte de manteniment de zones verdes

El nou contracte de conservació i manteniment de les zones enjardinades de Benicarló ja està funcionant a ple rendiment. El regidor de Medi Ambient, Borja Castell, i l’enginyer de l’empresa adjudicatària, Agricultores de la Vega de Valencia (SAV), Francisco Gómez, han fet avui una primera valoració de la posada en marxa d’aquesta nova adjudicació, que millorarà el servei i, a més, permetrà reduir el volum de factures extrajudicials que havia d’aprovar el Ple.

Així ho ha reconegut Castell, que ha assenyalat que «en poc més d’un any, des de la Regidoria de Medi Ambient hem licitat i adjudicat el contracte per a la prevenció i control de la legionel·la, el contracte de la desratització i desinfecció, i ara també el contracte del manteniment de jardins, de manera que només ens queda pendent el contracte del servei d’abastiment d’aigua potable i clavegueram».

«Estem parlant —ha insistit el regidor— d’una mica més d’un milió d’euros en serveis que ja estan regularitzats i, per tant, no s’hauran de pagar a través del procediment extrajudicial».

Vuit operaris

Borja Castell ha agraït el treball realitzar per l’anterior empresa adjudicatària i ha destacat que «amb aquest contracte incorporarem dos operaris més, que sumats als sis que ja hi havia anteriorment i que han estat subrogats per la nova empresa adjudicatària, són 8 operaris, a més del responsable del servei».

L’enginyer d’Agricultores de la Vega de Valencia ha posat el focus en la sostenibilitat. «Som una empresa 100% valenciana i estem compromesos amb la societat i amb la nostra terra», ha assenyalat Francisco Gómez, que ha anunciat diverses de les mesures que prendrà l’empresa: «utilitzarem vehicles i maquinària 100% elèctrica, la qual cosa reduirà molt el nivell de soroll i de molèstia a la ciutadania».

Contra les plagues

«A més —ha afegit el representant de SAV—, més enllà de què farem servir productes fitosanitaris 100% ecològics, la nostra aposta per lluitar contra les plagues es basa en què siguen les pròpies plantes les que creen la seua pròpia resistència als insectes».

«No es tracta d’aplicar insecticida, sinó que siga la planta la que oferisca resistència a les plagues». Per últim, Gómez s’ha referit a la lluita biològica, és a dir, a la solta de fauna depredadora d’insectes per a controlar les plagues.

El nou contra de conservació i manteniment de les zones verdes de Benicarló, amb un valor de 650.000 euros, garantirà durant quatre anys el manteniment dels parcs, zones verdes, arbres i palmeres de la ciutat.