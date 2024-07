Sorita ultima els detalls per rebre a milers de persones per l’Aplec

Sorita es prepara per celebrar a partir del dissabte i fins diumenge la 45a edició de l’Aplec dels Ports. L’esdeveniment reunirà a milers de persones en el xicotet poble. Aquest any, per primera vegada en més de quatre dècades, dos localitats organitzen la festa comarcal: Palanques i Sorita. Han unit les seues forces per fer possible una cita d’aquestes característiques.

Des de la comissió organitzadora destaquen la «gran tasca» que estan fent tots els voluntaris per a preparar la celebració. «Ens hem ajuntat persones de totes les edats dels dos pobles i treballem braç a braç per a fer un Aplec per a tots», expliquen els organitzadors.

Continuen els preparatius per a l'Aplec dels Ports en la localitat de Sorita. / Javier Ortí

Festa autogestionada

Els veïns no volen que falte cap detall. «Fem una crida als visitants perquè extremen les precaucions, sobretot en les zones de càmping», diuen des de la comissió. La intensa sequera que pateix la zona fa que les zones de bancals estiguen molt seques. «És fonamental que ningú faça foc i que es vigilen molt les burilles, etc», recalquen.

D’altra banda, l’organització recorda que es tracta d’una festa autogestionada. Un dels missatges que volen reforçar és fer una crida a la participació i que els assistents col·laboren amb el consum en les barres de l’Aplec i amb la compra de samarretes, que permeten finançar l’esdeveniment».

Programació prevista

L’agenda començarà, com és costum, en la vesprada del dissabte. La inauguració serà amb un espectacle de la companyia La Ravalera i la participació de la Perkutada de Morella. També actuarà Via Lliure, Crim, El Pony Pisador o Cactus. La nit acabarà amb dj’s.

Sorita es prepara per a acollir la festivitat de l'Aplec dels Ports. / Javier Ortí

La jornada del dissabte s’iniciarà, a les 11.00 hores amb propostes culturals i infantils, com l’actuació del cantant Dani Miquel. Al llarg del dia els concerts i tallers seguiran en una completa jornada reivindicativa. Un dels moments més vistosos serà per la vesprada amb les muixerangues, que formen torres humanes. En quant a la música, actuaran Contracop, Essència, Azero, Adala, Roba Estesa i els esperats dj’s. El diumenge serà la cloenda de l’Aplec.