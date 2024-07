La Fira d’Oficis de Benassal programa més de 30 propostes per a este cap de setmana

La Font d’En Segures rebrà l’arribada d’un cotxe de línia històric per a obrir el recinte firal este dissabte amb motiu de la Fira d’Oficis de Benassal. A partir d’eixe moment començarà l’activitat emmarcada en una cita que vol reivindicar la tradició i retre homenatge als avantpassats durant el cap de setmana.

En el matí del dissabte també esta prevista la visita institucional pels carrers engalanats, una demostració del treball de l’espart i una altra de munyir cabres. L’activitat tornarà de vesprada amb una gimcana per als més menuts i el ròssec infantil per tal d’obrir la mostra a la infància.

Els oficis manuals

De fet, la iniciativa vol atraure el públic familiar fins a Benassal, que mostrarà a veïnat i visitants el seu vincle amb els oficis manuals. Així, la filadora de llana o els tallers de calça, brodar i emblanquinar programats eixa vesprada seran un nou espai de demostració.

En aquesta jornada inaugural també tindran el seu espai els emboladors, que fabricaran boles ‘in situ’, així com els qui s’interessen per la restauració d’un tractor de 1955. El concurs de morra, la ruta dels bombardejos o una guia didàctica sobre la tècnica de la pedra en sec compartiran protagonisme en el primer dia de fira amb el ball pla i les persones que se sumen a la volta pel Benassal fosc com a tancament de la jornada.

Recuperen la Dansa de Carnestoltes

Per la seua part, el diumenge 28 es repetiran algunes de les activitats del dia anterior per a aplegar a tots els públics i està prevista també la demostració d’esquilar ovelles, la d’aparellar la Rècua o la de sega tradicional. Entre les novetats de la jornada dominical figura la ruta guiada pel Benassal antic fins al de 1900 i la recuperació de la Dansa de Carnestoltes.

El ball del Bureo amb el grup de danses Nova Escola de Castelló posarà el punt i final abans de la foto de família amb les persones col·laboradores i l’interpretació de l’Himne a Benassal.

Cal recordar que, al marge del recinte firal, la localitat engalana els seus carrers per a sumar-se a la festa. Veïns i coordinació s’encarreguen d’adornar façanes i balcons per a crear un escenari únic.

