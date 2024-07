Moncofa licita l’ampliació del poliesportiu per 640.000 euros

Moncofa trau a licitació les obres per a ampliar el poliesportiu municipal, llar de diversos clubs esportius que entrenen i disputen competicions en les seues instal·lacions. L’Ajuntament invertirà 637.234,88 euros per a construir un nou espai annex a l’actual, que descongestionarà l’activitat del principal edifici esportiu del poble.

Les empreses interessades poden presentar les seues ofertes fins al pròxim dilluns a les 23.59 hores.

La regidora d’Esports, Arancha Igual, explica que «era una necessitat imperiosa» comptar amb noves instal·lacions que «agilitzen la pràctica dels molts esports que es practiquen en el seu interior». «Hem de continuar promocionant als nostres clubs i afavorir el seu creixement i desenvolupament any rere any. Disposar de recintes adequats servirà per a veure créixer esportistes», reivindica.

Per la seua part, l’alcalde, Wences Alós, destaca que aquesta inversió estarà totalment finançada per fons municipals. «La gestió dels últims anys ens permet impulsar iniciatives tan necessàries com aquesta de forma autònoma i senzilla. A partir de romanents i del bon estat del consistori, Moncofa continua apostant per millorar serveis imprescindibles durant tot l’any», argumenta Alós.

Millorar el servei

L’ampliació del poliesportiu es farà mitjançant una nova sala diàfana de 400 m² annexa, que prestarà servei a clubs locals amb condicions més modernes i adaptades a les realitats de cada club. El recinte acull esports com gimnàstica, bàsquet, futbol sala o karate.

