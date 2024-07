Benicarló homenatja Pilar Magallón i Remedios Burriel com a Persones Destacades.

Aquest dimarts, Benicarló va retre un sentit homenatge a dues de les seues figures més destacades en els àmbits de l’acció social i la cultura: Pilar Magallón Gómez i Remedios Burriel Querol. L’acte, celebrat al Magatzem de la Mar, va ser un esdeveniment carregat d’emoció i va servir per a reconéixer la important tasca de Magallón i Burriel en favor de la societat, cadascuna des del seu àmbit.

Pilar Magallón Gómez va rebre el reconeixement per la seua incansable dedicació a la visibilització de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). La seua labor com a activista ha estat fonamental per a sensibilitzar la població sobre aquesta malaltia i per donar suport a les persones que la pateixen. Magallón ha treballat activament per crear espais de comprensió i ajuda, fent visible una realitat sovint desconeguda i oferint un suport inestimable als afectats i les seues famílies.

Remedios Burriel Querol, per la seua banda, va ser homenatjada per la seua destacada contribució a la recuperació i promoció de les tradicions locals. Burriel ha estat una peça clau en la conservació del patrimoni cultural de Benicarló i ha treballat amb passió per a transmetre a les noves generacions aquest llegat. La seua dedicació ha permès mantenir vives moltes de les nostres tradicions i s’ha convertit en un referent de la nostra identitat cultural.

L’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, en el seu discurs, va posar en valor la importància del teixit associatiu de la ciutat i el compromís de persones com Pilar Magallón i Remedios Burriel, que amb el seu treball i dedicació «contribueixen a la millora de la societat». Cerdá va destacar que «aquests reconeixements són un xicotet gest de gratitud cap a aquelles persones que, amb la seua tasca, enriqueixen la vida de les persones que vivim a Benicarló i esdevenen font d’inspiració per a tots nosaltres».

L’acte, que va comptar amb una gran assistència de públic, va culminar amb un sentit agraïment a les homenatjades, reafirmant l’orgull de la ciutat per tenir entre els seus veïns a persones tan compromeses i apassionades. Aquests reconeixements no només celebren les seues trajectòries personals, sinó que també posen en relleu la importància de la solidaritat, la cultura i el patrimoni en la construcció d’una societat millor.

La Coral Polifònica Benicarlanda va contribuir a la solemnitat de l’acte amb una emotiva actuació que va finalitzar amb la interpretació de la tradicional havanera Vent de nostàlgia.