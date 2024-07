L'Alcora instal•la canastes i porteries al parc Monlleó i a les pedanies d’Araia i la Foia

L'Ajuntament de l'Alcora continua apostant per millorar els parcs de la localitat amb la recent instal•lació de canastes i porteries al parc Monlleó i a les pedanies d’Araia i la Foia de l’Alcalatén. Aquesta iniciativa forma part, a més, del pla municipal per a fomentar la pràctica de l'esport i oferir espais adequats per a l'oci i l'entreteniment dels veïns i veïnes.

En la seua visita al parc alcorí, l'alcalde, Samuel Falomir, i les regidores de Parcs i Jardins i Esports, Ana Huguet i Amparo Segura, respectivament, han destacat la importància de dotar a les àrees públiques d'instal•lacions esportives que promoguen un estil de vida saludable i actiu. "Estem compromesos amb el benestar de la ciutadania, i la creació d'aquests espais és fonamental per tal d’oferir alternatives d'oci accessibles i de qualitat", va afirmar.

Les noves instal•lacions inclouen canastes de bàsquet i porteries de futbol, combinades en una mateixa estructura, permetent als joves i adults gaudir de tots dos esports en un sol espai. Aquesta versatilitat facilita la pràctica de diferents activitats esportives, adaptant-se als interessos i necessitats de la població.

L'Ajuntament de l'Alcora continuarà treballant en la millora dels parcs i jardins i l'ampliació de les infraestructures esportives en tot el municipi, amb l'objectiu de fomentar la convivència i el benestar dels seus ciutadans. Pròximament, s'anunciaran noves accions i projectes destinats a millorar la qualitat de vida en la capital de l'Alcalatén.