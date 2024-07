VIDEO | Los vecinos de Alcossebre están hartos: una piara de jabalís se alimenta a sus anchas de la basura junto a unos contenedores

El Ayuntamiento de Alcalà de Xivert reclamó este martes en una visita a la Conselleria de Medio Ambiente que agilicen la instalación de jaulas para capturar jabalís (en abril se comprometieron a colocarlas en el parque natural de la Serra d’Irta) porque la problemática de la presencia de estos animales no va a menos.

En una reunión mantenida con el subdirector de Caza de la Dirección General de Medio Natural, el segundo teniente de alcalde, Miguel Martorell, un técnico municipal y el secretario del Club de Caza La Atalaya expusieron lo que están haciendo en la localidad para tratar de minimizar el impacto de la expansión de los ungulados y evidenciaron que no es suficiente.

Recordaron que el último año, en las batidas autorizadas y organizadas por el club, han eliminado 450 ejemplares y más de 50 han sido capturados con las jaulas que el Ayuntamiento ha instalado repartidas por el término municipal.

Medidas locales

Estas han sido medidas directas, pero también existen indirectas, pues el consistorio ha incrementado la vigilancia en las zonas más sensibles y están realizando un control «más severo» de la gestión de los residuos, imponiendo sanciones a quien deja basura fuera de los contenedores.

Del encuentro volvieron sabiendo que de las cuatro jaulas que estaba previsto colocar en la Serra d’Irta ya hay dos en funcionamiento. Faltarían dos más, que están a la espera de completar el protocolo establecido en cuanto al uso de estos dispositivos para capturar animales vivos.

Lo que para el Ayuntamiento es una gestión sencilla y rápida, que se saldó en su momento con la contratación de una empresa que controla las jaulas, en el caso de la conselleria se complica por los pasos burocráticos a cumplir.

Estudio previo del territorio

Antes de colocar los cercados, según explicaron a los representantes de Alcalà, debe hacerse un «estudio previo del territorio», que incluye la elaboración de fototrampeos y la instalación de cebos, así como han de solicitar permiso para ubicarlas en suelo municipal, un trámite que se ha demorado.

Los conteos realizados por la Conselleria indicarían que la Serra d’Irta no estaría «tan mal» como el Prat de Cabanes en cuanto a número de ejemplares

En cualquier caso, desde la conselleria les expusieron que, por los conteos que han realizado en el parque natural, la conclusión a la que llegan es que «la Serra d’Irta no está tan mal». Incluso apuntan que «el Prat de Cabanes está peor» en cuanto a jabalís, al haber menos circulación de personas.

Como avance, les detallaron que el nuevo decreto de simplificación administrativa incluye un apartado específico para este tipo de situaciones «extremas», en las que con una declaración responsable será suficiente para tomar medidas desde el ámbito municipal, que no deja de ser dar más libertad a los consistorios, sí, pero para que intervengan solos.

La problemática de los jabalís se nota de una manera más evidente en Alcalà y Alcossebre porque, según describe el alcalde, Francisco Juan Mars, «numerosas urbanizaciones están en pleno parque natural, rodeadas de montaña y los jabalís tienen sed y hambre, y buscan para alimentarse».

El primer edil incide en que la superpoblación no es un problema particular de Alcalà y Alcossebre, «sino nacional, toda la costa mediterránea está viéndose afectada, es una cuestión que excede el ámbito local e incluso autonómico», por lo que considera que «deberían tomarse medidas» teniendo en cuenta esa realidad, porque a nivel local, más no pueden «hacer».

Los vecinos

Mientras tanto, algunos vecinos aseguran que los avistamientos de jabalís son «diarios» y «en cualquier sitio». Entre los más llamativos y recientes está el de una piara alimentándose de la basura que rodeaba unos contenedores en Alcossebre. Un caso más entre tantos a lo largo de la provincia.

No son pocos los que consideran esta situación «una barbaridad». Algunas personas consultadas señalan que «aunque no ha ocurrido nada grave hasta el momento», a su parecer, es una amenaza en materia de seguridad y salubridad.

Un vecino ha asegurado a Mediterráneo que «los tengo delante de casa cada noche» y explica que su hija menor de edad, «vuelve de las clases de repaso en patinete y varias veces se los ha cruzado a pocos metros por el camino».