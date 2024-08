Quatre joves d'un poble de Castelló creen una editorial contra la l'abandonament dels municipis menuts

El projecte es diu El Planter. Una iniciativa creada en l’any 2022 per quatre joves que es neguen a marxar del seu poble «per no trobar espais i recursos des dels quals pensar-se políticament», explica Marc Sorribas, membre del projecte autogestionat. Funden l’editorial des de la necessitat de donar continuïtat a una sèrie d’iniciatives assembleàries i culturals que van sorgir al seu municipi els anys previs. L'epicente de toda aqueta activitat és Borriol, i el 10 d’agost celebren la publicació de la seua tercera revista anual i el balanç emocionant de dos anys carregats d’activitats que han fet xarxa en el poble i els seus voltants.

Els protgonistes

Laura Gozalbo i Clàudia Pastor són traductores egressades de la Universitat Jaume I de Castelló; Marc Sorribas i Irene Castaño van allunyar-se una mica més per a estudiar -ell- història en la Universitat de València i -ella- documentació en la Universidad de León. «No volem ignorar que Borriol és el context on estem, on vivim, on patim violències, on estimem, on ens formem la nostra idea del món», diu Marc.

El Planter és, sobretot, un projecte polític. Pensen que el fet rural és una ficció que homogeneïtza tots els espais que queden fora de la ciutat, entesa aquesta com a centre de civilització i de cultura. Per això, aposten per una editorial que siga una ferramenta cultural i de cohesió territorial, i Castelló té veus diverses. En eixe sentit, valoren els vincles que han teixit amb col·lectius com l’Aurora de Borriana, Fem Orgull de Vilafamés, el BDS de Castelló o l’Assemblea per Palestina de l’UJI.

El camí recorregut

El Planter deixa una estela d’activitats autogestionades: exposicions fotogràfiques efímeres, un taller d’escriptura creativa El conte: una finestra al món, un punt d’intercanvi de llibres o la creació d’un mural basat en el valor de la constància amb l’alumnat de sisé del CEIP L’Hereu de Borriol durant el curs 2022/23.

Sobre la revista anual, Laura argumenta que no han cercat visibilitzar qüestions concretes, sinó «obrir un espai que abans era inexistent, una escletxa que ha possibilitat la sortida als carrers de temes i debats que encara estaven latents, almenys en el nostre context més immediat». El sensellarisme, la qüestió palestina, la fotografia o la ruralitat són temes que els travessen en l’últim número de la revista que presentaran el 10 d’agost. La jove cofundadora creu que «la pluralitat en els feminismes no és menys vigent en els contextos rurals que en els grans nuclis urbans. No obstant això, potser ens hi hem trobat amb menys espais per a la reflexió i el debat sobre alguns temes». Per tant, aposten per uns «transfeminismes rurals que es fonamenten en la trobada i la posada en comú», i prioritzen col·laborar amb entitats, com l’associació LGTBI de Vilafamés.