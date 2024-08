La cineasta castellonense que exporta la tauromaquia a Reino Unido

Inma de Reyes salió de la provincia de Castellón para abrirse un camino como directora de cine y acaba de recibir un premio internacional en Sheffield (Inglaterra). Afincada en Edimburgo, ha hecho carrera en una industria complicada para la mujer, que no supera el 38% de presencia detrás de las cámaras.

Ella formaría parte del 33% de mujeres que han conseguido ser directoras de cine de documental en España, según el informe anual (2023) de Cima, la asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, si no fuera porque tuvo que emigrar para probar mejor suerte como ex patriada.

La joven De Reyes mira su tierra natal desde esa posición que solo permite la distancia. Un análisis en profundidad y, aunque emocional, algo crítico también con las consecuencias de la tauromaquia: la muerte del toro queda prácticamente «fuera de campo».

Las imágenes taurinas escasean en sus producciones, y centra el foco en las emociones de un niño en proceso de revelación como torero, que aspira a sacar a su familia adelante como tal. Eso quisieron para él. Inma de Reyes explora cómo le llega el amor por este oficio a un chico de 12 años y lo que representa a través de una relación especial. El abuelo del pequeño proyecta la imagen romántica del matador que no pudo cumplir su sueño, ponerse el traje de luces para traer dinero a casa.

El niño Borja Miranda protagoniza el documental de Inma de Reyes. / MEDITERRÁNEO

La directora conoció a Borja Miranda cuando corría el año 2017 e iba camino de convertirse en alumno de la escuela taurina y protagonista de esta ópera prima, estrenada en 2021, El niño y el traje de luces. La documentalista se adentró en el inmenso universo torero de Castellón, acompañada con su equipo de cinematografía, y acabaron asistiendo al crecimiento de Borja, que busca construir su personalidad alrededor de una dedicación que está en el ADN de la cultura nacional.

«Sin compromiso de matar»

La autora del largometraje llegó a la BBC abrazada por el triunfo cosechado en Reino Unido. Allí explicó que le impresionaron las palabras del niño: «Esto es lo que me han dicho que haga y esto es lo que voy a hacer». De Reyes quiere que la película refleje que la mente del chico no se involucra del todo con el compromiso de matar a un toro. «Como directora, sentí que Borja no estaba hecho para esto, y él más o menos lo sabía», tal y como recogió la British Broadcasting Corporation desde Londres.

Fotograma del largometraje documental de Inma de Reyes 'El niño del traje de luces'. / MEDITERRÁNEO

Hace unas semanas recibió el premio internacional del Sheffield DocFest por su film, traducido al inglés como The boy and the suit of lights, un largo que sucede al documental rodado en la capital de la Plana, donde quiso llevar a la pantalla este testimonio sobre el deseo de superación de la precariedad a través del toreo. Empezó a rodar con las contradicciones personales que le sugería y con la expectación de una Europa donde el sector taurino quedó atrás, prohibido por la mayoría de estados.

Tradición y modernidad

La cineasta recupera con empatía un enfoque clásico del cine tardofranquista, como es el conflicto entre la tradición y la modernidad. El escenario de este tipo de historias es una España que quiere reflotar su economía con las herramientas de un pasado encerrado en los ruedos y las familias obreras, que no siempre ostentan los valores progresistas, ni siquiera en los años de la Transición.

La tauromaquia, la tosquedad del campo, la pobreza o los valores heredados de la dictadura y transmitidos por los mayores de la familia tradicional son temas que el cine de finales de los sesenta y principios de los setenta plasmó en El espíritu de la colmena (1973).

La película de Víctor Erice fue la primera producción española que ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y marca el final de la época franquista, anticipándose a la muerte del dictador en 1975, pero también el principio de una nueva industria del cine.

Inma de Reyes no elude la historiografía española, es más, la trata con compasión. Sabe que la familia de Borja tiene sueños humildes y que los orígenes son la memoria de un país que aún existe en Castellón. Por eso deja que el rostro del protagonista vuelque sus emociones en la cámara, sin interpretarlas con la trampa de la mirada actual, exiliada de esta profunda identidad popular.