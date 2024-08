Precaución en la regenerada playa de de Nules: El fondo irregular aumenta el riesgo para bañistas

La recién regenerada playa de les Marines de Nules, que se ha convertido en la mejor del municipio tras finalizar en abril la prolongación de los espigones, se ha convertido, en contrapunto, en el punto del litoral local en el que hay que bañarse con un plus de precaución, porque los fondos irregulares, consecuencia de la ejecución de esa inversión, suponen un riesgo adicional del que son conscientes Ayuntamiento, empresa de vigilancia y socorrismo, y también los bañistas, lo que se desprende de la ausencia de incidentes significativos en lo que va de verano.

El estreno del nuevo aspecto de les Marines no fue el mejor. En el mes de mayo, cuando todavía no se había iniciado la temporada estival y, por tanto, no había servicio de socorrismo, falleció ahogada una mujer de 74 años. La persona que se metió en el agua para asistir a la víctima, que fue descubierta flotando boca abajo, le explicó a testigos del suceso lo difícil que le resultó salvar el pronunciado escalón que presenta el fondo para poder sacarla hasta la playa.

La regenerada playa de les Marines se ha convertido en la más atractiva de Nules. / Mònica Mira

La concejala de Playas, María José Esteban, señala que es una consecuencia natural de las obras. Hace apenas cuatro meses que se completó una intervención que ha supuesto una prolongación considerable de cuatro espigones, además de la aportación de los áridos que han logrado ganarluna decena de metros de costa y ahora «hace falta que el propio oleaje, en las mareas, vaya repartiendo los áridos para que se compacten». Para ese fenómeno no hay plazos. Desde el consistorio se limitan a decir que esperan que cara al año que viene la situación pueda mejorar.

Sin problemas

Quienes están todo lo que llevamos de verano asistiendo al uso que se está dando a este punto del litoral, los socorristas de Provita, aseguran que cuando se tienen en cuenta las características de esta playa, no hay ningún problema especial para el baño.

Su coordinador, Roberto Vicent, expone como ejemplo que esta misma semana, usuarios de la Residencia Virgen de la Soledad pudieron probar el agua en la playa accesible con normalidad, y también se disputó hace unos días la Travesía Marítima de Sant Roc.

Los socorristas están ubicados a los pies de la escollera para estar más cerca y recomiendan una mayor atención a las personas mayores, al tiempo que señalan cuáles son las zonas con más peligro.

La estabilización de les Marines ha logrado que sea una playa «más tranquila» en cuanto a oleaje, y para disfrutarla, como inciden todos, solo hace falta tener en cuenta que el sentido común es la mejor defensa ante cualquier riesgo.

