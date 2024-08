Alcalà participa en la campanya “Tortugues en el Mediterrani 2024”

L'Ajuntament d'Alcalà torna a formar part de la campanya de conscienciació “Tortugues en el Mediterrani 2024” que realitza la Fundació Oceanogràfic al costat de la Fundació Azul Marinoi i l'Aquari de Sevilla. La campanya consisteix en la col·locació de cartells i muppis en el nucli urbà en els quals s'informa a informa banyistes i viatgers de la presència de tortugues marines en les costes del Mediterrani i que, en cas de produir-se un albirament, és necessari telefonar al 112 per a així activar la Xarxa de Varaments, formada per la Universitat de València, Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica i la pròpia Fundació Oceanogràfic.

En el cas de la Comunitat Valenciana, és l'equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic l'encarregat de desplaçar-se a la zona per a avaluar l'estat de l'animal i traslladar-lo, en cas de ser necessari, a l'ARCA de la Mar, on es recupera fins a poder tornar de nou a la mar.

Campanya

80 municipis de la Comunitat Valenciana formen part d'aquesta campanya, als quals s'uneixen la Regió de Múrcia, Andalusia i Illes Balears i compta amb el suport de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori de la GVA, FGV, 112 Emergències, Ciutat de les Arts i les Ciències, Universitat de València i Global Omnium.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcalà-Alcossebre, Juan Carlos Barceló, ha destacat que “és molt positiu mantindre en el temps aquest tipus de campanyes perquè es conega com actuar en cas d'albirar un exemplar de tortuga en la nostra costa i per a per a conscienciar a la població sobre la importància de respectar l'hàbitat natural de les tortugues marines”.