Benicarló modifica les rotondes del bulevard per a millorar el trànsit de vehicles

L’Ajuntament de Benicarló, a través de la Regidoria d’Urbanisme, està ajustant el traçat d’algunes de les rotondes del bulevard per tal de millorar el trànsit de vehicles. Així ho ha anunciat el regidor d’Urbanisme, Juan Pascual Sorlí, que ha explicat que «aquestes rotondes havien rebut moltes queixes, tant per part de la ciutadania com d’associacions de transportistes, en el sentit que dificultaven molt la circulació».

«És per això —ha afegit Sorlí— que en el moment en què hem tingut la possibilitat de modificar-les, ho hem fet». El regidor s’ha mostrat convençut de la «necessitat de millorar el pas dels vehicles» i ha anunciat que «aquestes no seran les úniques actuacions que tenim previstes respecte del bulevard».

Sorlí ha avançat que, de cara a la tardor, «tenim contemplada una revisió més exhaustiva de les rotondes i, a més, les decorarem per a què siguen més atractives» i ha anunciat un projecte de reforma integral del bulevard que podria estar en marxa a partir del 2025.

«Ja hem contractat una empresa que ens gestione la sol·licitud de fons europeus per a finançar la reforma integral del bulevard, un projecte que anirà des del centre comercial Family Parc fins al carrer de Vinaròs (antics Bombers) i que incorporarà una zona per a vianants i bicicletes, millorant d’aquesta manera la seguretat i l’accessibilitat per a tots».

Juan Pascual Sorlí ha expressat la seua intenció de concloure aquest projecte en un termini de dos anys, i ha assegurat que «aquest projecte és de gran interès per a tots els benicarlandos, és l’entrada a Benicarló, és la seua imatge, i hem de cuidar-la».