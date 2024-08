Las piscinas y las mangueras hacen soportables las paellas en les Penyes de la Vall

En verano hace calor, es una obviedad, pero cuando las temperaturas rondan los 35 grados, a partir del mediodía permanecer en la calle es todo un reto.

Siempre se ha dicho que lo que no se tolera en el trabajo se soporta sin rechistar cuando se está de fiesta, y este martes, en les Penyes en Festes de la Vall, han convertido en bandera aquello de que sarna con gusto no pica, y bajo un sol de justicia, cientos de personas han tenido claro que no iban a perderse el concurso de paellas.

Y contra el sofocante ambiente, que no deja de ser seña de identidad de la Semana Grande vallera, no hay agrupación que no cuente con los tres elementos básicos del kit de supervivencia del peñista: cerveza fresca, agua y una piscina donde ponerse a remojo.

Por momentos, ha dado la impresión de que lo menos importante es la paella, porque el ambiente que domina en la explanada de las carpas está a tal nivel, que ni el omnipresente calor ni la innegable necesidad de comer distraen a la mayoría de los asistentes de pasarlo bien y exprimir cada instante el máximo. Son nueve días de fiestas, pero pasan volando.

Lo cierto es que la mayoría de las peñas, por no decir todas, tienen muy claro que para triunfar con la paella hay que repartir bien las tareas, y muchos de los cocineros se han tomado muy en serio —o al menos lo necesario— su papel, el de preparar la mejor versión posible de la receta valenciana por antonomasia.

Premios de los concursos

El resultado del concurso no se desvelará hasta esta la tarde de este miércoles, en el descanso de la tercera jornada del Concurso Nacional de Ganaderías, cuando también se darán a conocer los nombres de los ganadores del concurso de disfraces —que se celebra este martes por la noche, al cierre de esta edición— y el de fideuá.

Cerca de su ecuador, les Penyes recuperarán este miércoles la programación taurina con la agenda habitual. A las 8.00 horas, encierro y prueba de vacas con la ganadería de Hermanos Bellés (Torre d’en Besora), y a partir de las 17.30 horas, tercera jornada de concurso, con la intervención de Laura Parejo, que heredera del hierro de su padre, se estrena en esta exigente plaza.

Como ya sucediera el martes, por la noche habrá noche taurina a partir de las 23.30 horas, que incluirá un toro embolado, un capón y vacas enfundadas de Ponce Meliá (Azuébar) y de Fernando Machancoses (Cheste), que intervendrá en el concurso el jueves.

En el apartado sanitario, destaca una atención que se produjo el martes. Una persona cayó desde un cadafal en la plaza y como consecuencia del impacto, sufrió policontusiones y un traumatismo craneoencefálico. Fue trasladada al Hospital de la Plana para valorar el alcance de las lesiones.