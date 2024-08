Bous de Venta Nueva, Alejandro Vázquez i la Jotera, per a les festes de Sant Roc en Moncofa

La localitat de Moncofa inicia dissabte que ve les festes de Sant Roc, les quals es desenvolupen al nucli de la platja i que enguany comptaran amb l’exhibició de tres bous, dos adquirits per l’Ajuntament i l’altre finançat per empresaris turístics de la platja, com ja és costum en els darrers anys.

D’esta manera, el dissabte, 10, a les 19.30 hores, es donarà solta a un exemplar de la ramaderia Venta Nueva. I este mateix dia, però a la nit, s’embolarà un altre de Javier Tárrega El Gallo. Alhora, dilluns es preveu l’exhibició d’un animal del ferro d’Alejandro Vázquez, patrocinat per Transportes Quique, Álvaro y Magdalena, Estanco Moncofa Grao, Facsa i altres col·laboradors. I dissabte, 17, recorrerà el recinte taurí un bou de la ramaderia de La Jotera, de Cabanes.

Ferro castellonenc

Cal destacar que durant les festes patronals de juliol es va exhibir l’exemplar Cocinero, també d’este ferro castellonenc, que va donar bon joc als aficionats.

Imatge del bou de la ramaderia d'Alejandro Vázquez, que s'exhibirà el dilluns, 12 d'agost. / MEDITERRÁNEO

La regidora de Festes, María Teresa Alemany, emfatitza en què, donada la presència de molts ciutadans i visitants en estes celebracions, «des del consistori fem l’esforç que cal per a comptar amb un cartell taurí digne, de manera que hem adquirit dos exemplars de ramaderies de renom, buscant que tinguen bona presència».

Bou de la ramaderia La Jotera, que s'exhibirà el dissabte, 17 d'agost. / Villa

En l’actualitat, s’ultima l’adequació del recinte taurí de la platja, que es troba en el centre d’este nucli urbà i que al llarg de huit dies serà el centre neuràlgic de les celebracions en honor a Sant Roc. La reina de les festes, Sonia González, i la seua cort d’honor també tindran protagonisme.