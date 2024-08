Los agricultores alertan de la presencia de zorros con sarna en la Marjal de Nules

Los efectos de la prolongada sequía que afecta a la provincia de Castellón son diversos. Los más comentados son los que sufren de manera directa los humanos o en las actividades que desarrollan, pero los que tienen que ver con el comportamiento de la fauna cada vez son más visibles. La última prueba la aportan unos agricultores de Nules. La población de zorros se ha multiplicado en la marjaleria y evidencia claros signos de sarna. Los expertos consultados no tienen dudas. Si, como ayer informaba Mediterráneo, las cabras silvestres están inusualmente cerca del casco urbano de la Vilavella, y el número de zorros se incrementa en la marjaleria de Nules, es porque estas especies «cuando hay tanta sequía se concentran en los puntos de agua, tanto por saciar la sed como porque las presas, a su vez, se concentran en esos mismos lugares».

Los fenómenos extremos, y la ausencia prolongada de lluvias es uno de ellos, provocan desequilibrios en los ecosistemas que los sufren, forma parte de la lógica del comportamiento natural, pero el nuevo escenario inquieta en especial a los agricultores. En principio, los zorros no provocan daños en los cultivos, pero según aseguran «que estén llenos de sarna y de garrapatas es un problema sanitario». Además, recuerdan que «en la marjaleria viven especies protegidas y se van a cargar todo los nidos, además de las gallinas o los conejos domésticos que pillen».

Jesús Cardells, veterinario del CEU Cardenal Herrera que está realizando estudios y seguimiento de la sarna en las cabras silvestres en la provincia de Castellón, explica que «a nivel ecológico, los brotes en conejos y zorros es menos preocupante que con las cabras porque sus poblaciones se recuperan más rápido». Además, el hecho de que los brotes en los zorros sean ahora tan visibles «es normal, porque la sarna está muy extendida y a esta especie le afecta mucho». Su fuente principal de contagio son los conejos, su alimento.

Comenta que «no hay que olvidar que la sarna es una zoonosis», es decir, una enfermedad infecciosa que los animales pueden transmitir a las personas, «y hay bastante en humanos», aunque el tratamiento, así como cuando se contagian animales domésticos, es sencillo y muy efectivo. Distinto es el caso en los silvestres, a los que resulta casi imposible someter a esos mismos tratamientos para sanarlos y evitar su propagación.

Cardells indica que «la única forma de controlar la sarna en los zorros, por el momento, sería retirar a esos animales del medio y a los conejos afectados».

Sin investigaciones

Este especialista indica que, hoy por hoy, no hay ninguna investigación para buscar un remedio para este tipo de fauna. Sí que las hay «sobre el origen de los ácaros que la provocan». De hecho, su equipo de investigación ha probado que esos parásitos «están más emparentados cuando más cerca y más contacto existe con el hospedador». Este tipo de conclusiones ayudan a comprender su comportamiento y transmisibilidad.

Que no existan estudios sobre la afección de la sarna en los zorros no quiere decir que el marco y el tratamiento general no sea el mismo que afecta a las cabras, asegura el veterinario del CEU.

Concluye que si la propagación de la enfermedad en los zorros es un problema menos grave como el de las cabras es «porque la densidad es menor de la que había de cabras en Els Ports».