Càlig presenta a les reines de les festes de Sant Llorenç

Càlig serà tota una festa del 9 al 18 d’agost amb la celebració dels actes que cada estiu dedica al patró del municipi, Sant Llorenç.

L’alcaldessa, Ernestina Borràs, comenta al respecte: «Un any més donem inici a la nostra setmana gran. Tornen les multitudinàries nits de ball, els bous, carrosses, la dansa popular, ciclisme, dibuix, el farolet, exposicions... I tot gràcies al treball de la regidoria de Festes i de les associacions locals, que han confeccionat aquest ampli programa. A totes elles un agraïment sincer pel seu treball», subratlla, il·lusionada davant el començament de les festes patronals.

Els actes de les festes de Càlig destaquen per la participació, ja siga en els bous al carrer o l’encierro infantil. / Mediterráneo

A l’hora de destacar algun dels nombrosos actes de l’extensa programació festiva, Borràs assenyala: «Sens dubte, l'Entrà de bous a l’estil calijó, festa d'interès turístic provincial, és un dels moments més esperats i s'ha convertit en un atractiu per a molts visitants». A més, enguany «la Penya els Amics ens ofereix una exhibició de transhumància prèvia a l'entrada», explica l’alcaldessa.

Corts d’honor 2024

L’obertura de les celebracions tindrà com a protagonistes les reines major i infantil, Claudia Roca i Laura Vizcarro, respectivament, que viuran hui la seua presentació a les 23.00 hores. L’acte tindrà lloc al final de l’avinguda Constitució i les dues joves estaran acompanyades per les dames de les seues respectives corts d’honor. Claudia compartirà el seu regnat amb Laia Borràs, Neus Carbó, Aitana Esteve, Elsa París i Maria Saguer, mentre que la cort infantil estarà formada per Aura Arasa, María Fernández, Sofía Fontanet, Paula Llavero, Aroa Puchol, Zoe Ramos i Carlota Zavala.

La jornada de divendres començarà a les 11.30 a la plaça Nova amb la cercavila d’inici de festes, degustació d’orxata i fartons i a les 13.00 la hissada de les banderes.

Pregó de Festes

Ja de vesprada, a les 18.00 l’Agrupació Musical Vila de Càlig recorrerà els carrers de costum i a les 18.30 el Grup de Teatre Corronconco realitzarà el Pregó de Festes amb la Colla de Dolçainers i Tabaleters El Senill de Torreblanca.

Este dissabte Càlig viurà la festivitat del seu patró, amb la missa, processó i ofrena a Sant Llorenç, que tindran lloc pel matí, mentre que a les 19.30 es celebrarà l’XI Dansada Popular a la plaça Nova amb la Colla de Dansaires de Càlig i a les 0.30 actuarà l’orquestra Nueva Etapa a la Pista d’Estiu. Serà la Nit del Mantó i la Corbata, i en acabar el ball la música continuarà amb discomòbil fins a la matinada.

«Us animem a visitar la nostra població, a gaudir amb respecte i a participar en cada acte que s'ha preparat amb esforç i responsabilitat», finalitza Borràs.