La Pobla Tornesa dona inici a les seues festes d’agost

Els acords musicals de l’Escoleta de la Unió Musical la Pobla Tornesa van servir aquest divendres com a preludi de les festes d’agost que aquesta població de la Plana Alta celebra fins el diumenge 18, i que compten amb el suport del Patronat Provincial de Turisme de la Diputació de Castelló per a la seua promoció.

L’inici oficial el posaran a les 20.00 hores d'aquest dissabte l’actuació del grup de danses El Peiró, acompanyat per la Unió Musical de la Pobla Tornesa, i el pregó a càrrec d’Alba Escuriola Guía. Per acabar, a les 0.30 actuarà l’orquestra Welcome Band, seguida de discomòbil.

El diumenge serà el dia de les paelles, que es podran cuinar des de les 12.00 al poliesportiu municipal al ritme de la xaranga Tot al Vol. També hi hauran jocs d’animació i d’aigua a la Piscina Municipal, a més de bou mecànic, i l’Associació de Joves la Pobla Tornesa organitzarà un concurs de sangria. Més música a les 18.00 amb tardeo a càrrec de Jarana, i en acabar discomòbil The End.

Cal assenyalar que en cas de que a última hora es declarara situació d’emergència forestal, l’Ajuntament ja ha previst una programació alternativa per al diumenge.

Els balls tradicionals també són protagonistes de les festes d'agost. / MEDITERRÁNEO

Actes taurins

El dilluns serà el torn per als primers actes taurins, amb prova de la ramaderia Hnos. Miró de la Ribera de Cabanes a les 13.00. Ja de vesprada, a les 18.00 tindrà lloc la primera jornada del XV Concurs de Ramaderies, amb la participació de Hnos. Monferrer (Teruel).

Aquesta nova edició del concurs taurí tindrà un total de cinc jornades i conclourà el dissabte 17 després de la participació dels ferros Alberto Garrido d’Orpesa, Hnos. Guillamón de Sant Joan de Moró, Germán Vidal de Cabanes i Ponce Melià d’Azuèbar.

Veïns i visitants podran a més gaudir amb altres actes com el concurs de disfresses que organitzarà l’Associació de Joves el dimecres 14 a les 22.30 hores, amb cercavila i la xaranga Tot al vol.

El dia gran serà el dijous 15, amb la missa en honor a la Mare de Déu d’Agost a les 12.00, mentre que a les 18.00 es realitzarà l’homenatge a la gent gran amb actuació de la Rondalla L’Alcalatén de l’Alcora i berenar al restaurant la Fontseca. També hi haurà sopar de pa i porta al pati de les escoles, amb concurs de postres a càrrec de l’Associació de Mestresses de la Llar La Carrasca. Per acabar la jornada festiva, a les 23.00 actuaran la Unió Musical la Pobla Tornesa i el guitarrista Pedro Navarro.

Les celebracions culminaran en gran amb el sopar de colles del diumenge 18 a les 21.30.