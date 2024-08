Vilafamés aposta pels bous i les orquestres de qualitat

Mar Edo Claramonte, Diana Galdón Aranda, Paula Gil Cazorla i Lucía Miñarro Leiva van viure este divendres amb emoció la seua proclamació com a cort d’honor de les festes patronals que Vilafamés celebra fins el 18 d’agost.

Uns actes que, tal com explica el regidor de Festes, Óscar Sánchez, destaquen per esdeveniments tan coneguts com «la Serenata al Bou o el nostre Concurs de Ramaderies, que cada edició guanya més prestigi en tota la Comunitat Valenciana». També posa en valor l’apartat musical, «amb orquestres de qualitat per a les nits de ball a la plaça de la Tanca, que són molt populars».

La proclamació va tindre com a mantenidor a Sergi González, director del FIV, i donarà pas aquest dissabte al muntatge de cadafals per a poder gaudir dels primers actes taurins, amb entrada de bous i vaques a l’estil de la vila a les 13.00 hores, seguida de prova a càrrec de la ramaderia local de Jaime Tárrega. El mateix ferro exhibirà bous i vaques a les 18.00, mentre que a les 20.00 es desencaixonarà un bou ferèstec d’Isaias i Tulio Vázquez (Sevilla), patrocinat per la comissió de festes i l’Ajuntament. El mateix bou s’embolarà de nit, i la jornada es tancarà amb ball a la plaça de la Tanca amb l’orquestra Nova Saturno.

A finals de juliol es va celebrar el tradicional canvi de rams entre la cort d’honor de 2023 i la d’enguany. / Mediterráneo

Aquest diumenge es podrà gaudir des de les 23.30 amb la Serenata al Bou, enguany a càrrec de la banda de música La Lira de l’Associació Cultural La Roca de Vilafamés, mentre que el dilluns els actes estaran organitzats per l’Associació de Joves, com un dinar de pollastrada, i per la nit hi haurà sopar de pa i porta, amb vi i gasosa a càrrec de la comissió de festes, a més de concurs de postres i a les 23.00 un correfoc amb Dimonis la Plana i després 80 el Musical.

El dimarts 13 majors i menuts rivalitzaran en imaginació en els concursos de disfresses infantil i d’adults, mentre que el dimecres començarà el concurs de ramaderies amb Hnos. Cali (Moixent). Eixa nit hi haurà concurs d’emboladors amb bous de Javier Tárrega El Gallo (Moncofa) i les quadrilles Fuego y a correr, B&I i Emboladoras de Taurinas Maneras.

Actes religiosos

Els dies 15 i 16 es succeiran els actes religiosos dedicats a la Mare de Déu de l’Assumpció i al Santíssim Crist de la Sang. A més, el divendres està programada la primera transhumància urbana de la ramaderia de Víctor Traver (Benlloc). Pel que fa al concurs de ramaderies, el completaran els ferros Raúl Izquierdo (Saragossa), Els Coves (Pedreguer), Germans Bellés (Torre d’En Besora) i Laura Parejo (Cabanes).