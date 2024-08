Eslida viurà un intens cap de setmana amb la Mostra de Productes Artesans

El proper dissabte, 17 a Eslida se celebrarà la XXVIII Mostra de Productes Artesans d’Eslida i de la Serra d’Espadà que s’allargarà fins al diumenge, i el divendres 16 s’inauguraran les III Jornades Agroecològiques de la Serra d'Espadà, un punt de trobada per a aquelles persones que estimem la terra, la nostra gastronomia, l'artesania lligada al territori i la cultura local.

La mostra comptarà amb almenys vint llocs de venda de productes d'Eslida, com la mel i la seua àmplia gamma d'elaboracions, així com el suro. També hi haurà venda d'embotits, pa i dolços. El terrissaire no faltarà a la cita d'esta localitat que és l'epicentre de la Serra d’Espadà.

L’alcaldessa d’Eslida, Lucía Doñate, ha manifestat que “venen unes dies molt intenses, on es donarà a conèixer els productes del nostre poble i de la resta de la Serra d’Espadà i esperem l’arribada de gent d’altres pobles de la província de Castelló i València”.

Respecte a les jornades agroecològiques, David Navarro, tècnic de l’associació Connecta Natura, ha explicat que “aquestes jornades són una celebració de les nostres arrels, una oda als nostres avantpassats i un compromís amb el futur. En un entorn privilegiat, persones productores i artesanes, així com famílies i públic en general, s'uniran per compartir coneixements, experiències i passió per la Serra d'Espadà, els seus productes típics i l'artesania local, a través d'una àmplia varietat d'activitats dissenyades per a tots els públics.

Apropar-se al territori

Durant tres dies es portaran a terme activitats molt diverses que pretenen apropar-nos una mica més al territori, a l'artesania local i a la gastronomia tradicional. Hi haurà diferents tallers pràctics i xerrades, on aprendrem sobre conservació de la biodiversitat i podrem gaudir de demostracions d'oficis tradicionals del territori, entre altres, on hi haurà més de 20 paradetes on es podrà descobrir l'autenticitat i la riquesa dels productes locals, elaborats amb cura i dedicació.

Un espai per celebrar la diversitat i la qualitat de la producció artesanal de la Serra d'Espadà, A més, gaudirem de degustacions de varietats tradicionals, cervesa artesana, vi, formatge, oli, i més productes de la terra. Els més menuts tindran un espai amb activitats educatives i divertides on fomentar el respecte pel medi ambient, els oficis tradicionals i el territori.

Aquest esdeveniment és organitzat per Connecta Natura, l'Ajuntament d'Eslida, el Consell Alimentari d'Eslida i La Somniada Coop. V., i compta amb el suport de la Diputació de Castelló, la Generalitat Valenciana, i diverses entitats locals que comparteixen el compromís amb la sostenibilitat i la preservació del patrimoni cultural.