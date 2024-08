Sequía y calor provocan la muerte de peces en la marjal de La Llosa-Almenara

La reciente y elevada mortandad de peces detectada en al menos dos puntos de la marjal de la Llosa-Almenara es un síntoma, para quienes trabajan en este entorno natural, del impacto que está teniendo la sequía en los humedales.

Aunque barajan una suma de factores como causa de la significativa muerte de llisas y carpas de gran tamaño, consideran el marco general de sequía como la principal, porque la ausencia prolongada de lluvias está afectando de forma directa no solo a la cantidad de agua disponible, sino también a su calidad, según advierten desde Acció Ecologista-Agró.

Cuando se detectó la incidencia, agentes medioambientales realizaron análisis in situ del agua que descartaban la falta de oxígeno, sin embargo, la hipótesis principal tras analizar la situación, es que la muerte la hayan provocado anoxias puntuales, a falta de conocer el resultado de los valores de toxicidad que se han encargado.

La pronunciada sequía ha dejado vacía la fuente que nutre de agua la marjal, lo que ahora se aprovecha para retirar lodos. / MEDITERRÁNEO

Que las fuentes de las que se nutre la marjal -la de Quart y la Redona- estén secas, es otro de los síntomas que advierten sobre el desequilibrio que amenaza a este entorno natural. Enric Amer, de Agró, indica que «hay 250 pozos de riego que están bebiendo del acuífero», lo que ha está bajando los niveles de las aguas subterráneas e impide que fluya de manera natural a la superficie.

El colectivo ecologista está aprovechando el momento para retirar al menos un metro de sedimentos acumulados en el fondo de la Font de Quart para que cuando, previsiblemente, vuelva a llover en otoño «la gente pueda ver como brota el agua y comprendan cuál es el origen de los Estanys de Almenara, es algo importante».

Amenaza de salinización

Otro de los efectos de la sequía fue confirmado por Agró en julio. Realizaron análisis de conductividad de las aguas y descubrieron un aumento sustancial de la salinidad. «En el acuífero no entra suficiente agua dulce y gana terreno la del mar», con lo que, según explica, «si sumamos la salinidad, con agua estancada y recalentada, alcanza los 30º, baja el oxígeno» y los peces mueran, el efecto más visible. No ayuda la proliferación de la azolla, un helecho acuático que se extiende con mucha facilidad y podría estar detrás de la anoxia que se sospecha ha matado estos días a las carpas en Almenara.

Aunque ese no es el problema más grave, según remarca Amer. En el subsuelo hay agua, aunque poca, pero su principal preocupación deriva del estado de la superficial que queda en algunas zonas y que «no proviene de las fuentes», remarca. «Es agua antrófica, proviene del retorno de usos agrícolas o urbanos, porque en verano no se permite que salga agua de la marjal al mar para no alterar las analíticas que afectan al baño», lo que, según asegura, está afectando negativamente al humedal.

Una buena parte son residuales y que no se gestione una solución a esa realidad, según Agró, «es muy perjudicial», porque en una situación extrema como esta, «se están contaminando los acuíferos».