Borriol obri amb la primera cridà unes festes renovades

Borriol torna a estar de festa. Des d'aquest divendres i fins el 25 d’agost, la població esclata d’animació amb els actes dedicats a un dels seus patrons, Sant Bartomeu, i també a Sant Roc.

Com destaca l’alcalde, Hèctor Ramos, si alguna cosa caracteritza aquestes celebracions és «les ganes de passar-ho bé i l’hospitalitat que Borriol mostra als visitants, tots són benvinguts i això és nota, ja que els darrers estius hem comprobat que cada any vé més gent a compartir les nostres festes».

Els carrers del municipi s'engalanen per a l'inici de les celebracions. / Mediterráneo

L‘organització dels actes està a càrrec de la regidoria de Festes que dirigeix Silvia Llorenç, amb la col·laboració de la comissió de festes i la comissió taurina, que tracten d’introduir noves propostes per fer més atractives encara aquestes celebracions.

Ja des del començament, la programació sorprendrà amb actes innovadors. Així, aquest divendres, a més d’esdeveniments ja tradicionals com la visita als carrers engalanats o la inauguració del casal del vi, s’ha apostat per donar-li més entitat a l’inici de les festes amb una cridà a la plaça de la Font a càrrec dels quintos 2024, amenitzada amb batucada i un txupinasso. A més, tal com explica Silvia Llorenç, «es repartiran uns mocadors que hem preparat amb l’escut de Borriol i que confiem que tinguen molta acceptació entre els veïns».

Combatre la calor

La regidora també assenyala que «els últims estius estem introduint novetats per a combatre la forta calor». Enguany s’intal·larà un tendal damunt del corral de les vaques i la festa infantil de disfresses, que tindrà lloc el diumenge 18 a les 18.30 hores, serà més refrescant amb una festa de l’escuma.

Eixa mateixa nit arribarà un dels actes gastronòmics més esperats, el popular sopar de cabasset, que es va superar l’any passat amb 1.400 participants i s’espera que ara repetisca eixes xifres.

Enguany s'estrena la cridà amb repartiment de mocadors. / Mediterráneo

També se li ha donat més entitat als actes que s’organitzen el dimarts 20 a l’avinguda de Saragossa, patrocinats pels establiments de la zona, traslladant els actes taurins al darrer diumenge festiu. Així, hi haurà tombet popular, música dels 80 i 90, i ruta de la sangria, entre d’altres propostes.

Destaquen a més l’actuació de Pep Botifarra el dia 21, el tribut a Txarango el 23, el veterà 35è Concurs de Ramaderies o la recuperació de les vaquetes enfundades el dia 22 a les 4.30 de la matinada.